Ученые создали "революционный" препарат, временно улучшающий зрение: какая цена и способ использования

Капли для глаз начинают действовать уже через 15 минут.

Ученые из США разработали глазные капли, позволяющие бороться с возрастными изменениями зрения. Речь идет о дальнозоркости, возникающей у пожилых людей в результате естественных процессов, пресбиопии.

Об этом сообщает CBS News.

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Новые глазные капли называются Vuity. Они сужают зрачок. Фактически препарат действует так, будто имитирует прищуривание, давая человеку хорошо видеть поблизости.

Впрочем, отмечается, что Vuity не лекарство, поскольку не устраняет причину проблем со зрением. Однако, несмотря на это, многие специалисты считают капли революционными, поскольку их регулярное применение позволит обходиться без очков во время чтения или работы на компьютере.

По данным компании-производителя, в ходе исследований удалось выяснить, что наиболее эффективными капли были в возрастной группе от 40 до 55 лет у тех пациентов, расстройства зрения которых можно отнести к категории легких.

Действие Vuity начинается уже через пятнадцать минут, а заканчивается примерно через шесть часов после использования. Однако, как отмечается, капли были эффективны даже при использовании один раз в десять часов.

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Стоимость одного курса терапии – 79 долларов, одного флакончика объемом 2,5 мл хватит на месяц.

Впрочем, как и у всех лекарств, капли имеют побочные эффекты — головные боли и покраснение глаз. Также не рекомендуется садиться за руль.

Стоит отметить, что в основе Vuity есть вещество, известное ученым еще в XIX веке. Речь идет о растительном алкалойде пилокарпина. Его применяли для лечения различных болезней органов зрения, в частности, борьбы с глаукомой.

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