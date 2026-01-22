Ученые создали революционный спрей, заживляющий раны в считанные секунды

Ученая / © pixabay.com

Ученые из Южной Кореи разработали инновационный спрей, способный останавливать кровотечение и заживлять раны в считанные секунды.

Как передает Unilad, новое средство уже получило высокую оценку как эффективный метод лечения порезов и травм, особенно в экстренных условиях.

Речь идет о специальном порошке, который распыляют непосредственно на рану. Его главное предназначение — быстро останавливать кровотечение там, где традиционные средства типа пластырей или бинтов могут быть малоэффективными.

Разработка принадлежит ученым Корейского института передовых наук и технологий (KAIST). Ученые отмечают, что новый спрей особенно полезен в случаях глубоких или неровных ран, когда наложение повязки сложно или занимает слишком много времени.

Принцип действия средства довольно прост: после нанесения на кровоточащую рану порошок вступает в реакцию с кровью и менее чем через секунду превращается в гель. Образовавшийся слой герметично закрывает повреждение и мгновенно останавливает кровотечение.

Такой способ лечения значительно быстрее традиционного бинтования, ведь достаточно лишь навести спрей на раненое место и распылить его. Это может быть решающим, например, при серьезных травмах, полученных во время дорожно-транспортного происшествия.

Разработчики также отмечают, что спрей планируют применять не только в гражданской медицине, но и в военной сфере для оказания первой помощи солдатам в зоне боевых действий.

Кандидат наук Кюсун Парк, майор армии и участник исследования подчеркнул важность этой технологии: «Суть современной войны заключается в минимизации потерь человеческих жизней», — отметил он. «Я начал исследование с чувством миссии спасти хотя бы еще одного солдата», - добавил Парк. «Я надеюсь, что эта технология будет использоваться как спасающая жизнь технология как в сфере национальной обороны, так и в частной медицине».

Исследовательскую группу возглавляли профессор Стив Парк с кафедры материаловедения и инженерии и профессор Санон Джон с кафедры биологических наук.

Новое средство является так называемым «гемостатическим порошком»: термин происходит от слов «гемо» – кровь и «статический» – остановка. Его соединения реагируют с катионами — положительно заряженными ионами, содержащимися в крови, благодаря чему порошок почти мгновенно превращается в гель.

Порошок уже опробовали в сложных условиях — в зонах катастроф и боевых действий, при разных погодных условиях и температурах. Ученые надеются, что благодаря простоте транспортировки и скорости применения спрей найдет широкое использование в экстренной медицине.

