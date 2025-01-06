Ученые создали роботов с "копытами лося": прорыв в технике для сложных местностей

Исследователи из Таллиннского технического университета совершили важный прорыв, разработав для роботов ноги, которые имитируют копыта лося. Это решение позволяет работам эффективно передвигаться по труднопроходимым местностям, таким как болота, грязь и мокрый снег.

Об этом сообщило издание NV.

В основу разработки положена уникальная способность лосей легко перемещаться по сложным ландшафтам благодаря особой конструкции копыт, которые расширяются и сжимаются, обеспечивая надежное сцепление даже в самых сложных условиях.

Результаты экспериментов

Ученые создали силиконовые насадки, имитирующие копыта лося. Тесты показали, что такие ноги значительно улучшают проходимость роботов. В частности:

• Работы погружаются в грязи менее чем наполовину.

• Сила всасывания, затрудняющая движение, снижается вдвое.

• Энергопотребление роботов на сложных поверхностях сокращается на 70%.

Возможности и перспективы

Кроме улучшения проходимости, "лосиные ноги" повышают устойчивость роботов на неровных поверхностях. Это открывает новые возможности применения таких роботов в труднодоступных местах, например:

• исследование труднопроходимых территорий;

• работа в сельском хозяйстве;

• участие в спасательных операциях после стихийных бедствий.

Эта разработка является примером того, как природа вдохновляет ученых создавать новые технологии. Имитируя особенности животных, инженеры расширяют функционал роботов, делая их пригодными для выполнения ранее невозможных задач.

Напомним, что украинские морские дроны получили ракеты малой дальности Р-73, ранее использовавшиеся в истребителях.