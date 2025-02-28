Ученые создали роботов-терминаторов, которые могут переходить из жидкого состояния в твердое

Исследователи создали роботов, которых можно наливать из бутылки, поскольку они могут плавно переходить из жидкого состояния в твердое.

Об этом сообщает Daily Star.

Отдельные автономные роботы в форме диска, похожие на маленькие хоккейные шайбы, можно запрограммировать так, чтобы они сами собирались в разные формы с разной прочностью материала.

Боты используют магниты, двигатели и свет для трансформации между твердым и жидким состоянием как самовосстанавливаемые оборотни.

Мэтью Девлин, бывший докторант Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, США, рассказал: "Мы нашли способ, как роботам вести себя более подобно материальным объектам. Вы можете просто сказать им всем одновременно в постоянном световом поле, в каком направлении вы хотите, чтобы они двигались, и они все выстроятся в линию и сделают".

Одним из самых больших вызовов, с которыми столкнулись ученые, было создание материала, который мог бы быть жестким и прочным, но в то же время способным перетекать в новые конфигурации. Для вдохновения они посмотрели, как формируются эмбрионы в природе.

Когда эмбрионы развиваются, клетки располагаются друг вокруг друга, превращая организм из сгустка в совокупность форм – как руки и ноги – разной консистенции, таких как кости и мозг.

Отгер Кампас, директор департамента физики жизни Дрезденского технического университета в Германии, сказал: "Живые эмбриональные ткани – это очень умные материалы. Они обладают способностью самоформироваться, самовосстанавливаться и даже контролировать свою материальную прочность в пространстве и времени".

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Его лаборатория обнаружила, что эмбрионы могут временно размягчаться – почти как плавящиеся стекла – чтобы сформировать свои окончательные формы.

"Чтобы вылепить эмбрион, клетки в тканях могут переходить из жидкого состояния в твердое; это явление известно в физике как переход жесткости", — добавил он.

Исследователи роботов использовали магниты и моторизованные шестерни, чтобы связать крошечных роботов в единое целое. Модифицировав шестеренки, роботы превратились в пластические материалы.

Свет, попадавший на датчики на верхней части каждого робота, указывал им, в каком направлении вращать шестерни и, таким образом, как изменять форму.

Ученые создали роботов, которые могут выдерживать большие нагрузки, а также изменять форму, манипулировать объектами и даже восстанавливаться.

Нынешними прототипами управляет человек, но если бы их питал искусственный интеллект, они могли бы контролировать себя сами.

Напомним, Китай создает особых роботов-собак. Ученые добавят смертоносное термобарическое оружие.

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