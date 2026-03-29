Ученые создали силовой костюм-кентавра: как работает (фото)

Ученые из Шэньчжэня, Китай, создали необычный силовой костюм, фактически превращающий человека в «кентавра» — получеловека-полуробота.

Разработка не только выглядит футуристично, но и, по заявлениям исследователей, позволяет уменьшить энергетические затраты организма примерно на 35%.

Силовые костюмы с гидравлическим приводом существуют уже давно — они помогают человеку переносить тяжелые грузы и облегчают движение. Однако новая модель под названием Centaur имеет принципиально иную концепцию, вдохновленную образом мифического кентавра.

Это устройство представляет собой двуногого робота, который крепится к спине пользователя и двигается вместе с ним, фактически выполняя роль дополнительной пары ног. Робот способен синхронизироваться с движениями человека, реагируя на изменение направления и скорости.

В отличие от традиционных экзоскелетов, непосредственно поддерживающих конечности, Centaur берет на себя значительную часть нагрузки. По словам разработчиков, роботизированные ноги могут полностью компенсировать вес груза, не мешая естественным движениям человека.

Крепление костюма к спине производится с помощью гибкого механизма с нелинейной пружиной. Такая конструкция обеспечивает комфорт: при слабой нагрузке она остается мягкой, а при увеличении силы стабилизирует систему. Благодаря этому силы между человеком и роботом эффективно распределяются.

Как утверждают исследователи, при ходьбе с грузом весом около 20 кг использование Centaur позволяет снизить метаболические расходы примерно на 35%. Это значительно превышает эффективность классических экзоскелетов, обычно демонстрирующих улучшение на уровне 5–12%. Робот не только переносит вес, но и помогает двигаться вперед, уменьшая нагрузку на пользователя.

Команда разработчиков видит будущее, в котором люди будут управлять движением и навигацией, а роботы будут брать на себя выполнение физически сложных задач. Такой подход объединяет преимущества человека и машины для максимальной эффективности.

