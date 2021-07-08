Ученые создали таракана, которого невозможно раздавить: зачем

В будущем механизм планируют дополнить микробатарейкой.

Международная команда ученых разработала робота-таракана, который обладает почти такой же скоростью и выносливостью, как его биологический прототип.

Как сообщает Science Alert, изобретение гибкое и тонкое. Робот способен выдерживать нагрузки, в миллион раз превышающие его собственную массу. Он весит меньше одной десятой грамма, но при этом не сломается и продолжит движение, если на него наступит человек с массой около 60 килограммов.

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Робот-таракан способен перемещаться не только ровной поверхностью, но и склонами, а также переносить грузы, в шесть раз превышающие массу его тела.

Ученые считают, что такие компактные и выносливые работы могут быть полезны для различных областей жизни, в том числе для исследования опасных и нестабильных мест бедствия, зон землетрясений и других катастроф. Команда также рассматривает возможность дополнить механизм датчиком газа, чтобы робот мог с легкостью определять утечку.

Напомним, ученые обнаружили причину аномальной жары в Канаде. Этот феномен превратил Венеру в самую горячую планету.

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