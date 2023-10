Ученые создали тест для поиска инопланетной жизни: как он работает

Ученые утверждают, что разработали простой тест для поиска инопланетной жизни. С помощью искусственного интеллекта тест с точностью в 90% может определить, является образец биологическим или нет.

Об этом сообщает Independent со ссылкой на статью в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи объясняют, что разработанный тест для поиска внеземной жизни может помочь выяснить, есть ли жизнь на Марсе благодаря ранее собранным марсоходом Curiosity образцам. На борту марсохода размещен инструмент для анализа этих образцов и эти данные можно использовать в тесте.

Изобретение также может помочь ученым узнать больше о самой Земле, раскрыв историю таинственных и древних камней, найденных на планете.

Какая польза от теста по поиску внеземной жизни

"Последствий этого нового исследования много, но есть три важных вывода: во-первых, на некотором глубоком уровне биохимия отличается от абиотической органической химии; во-вторых, мы можем посмотреть на образцы с Марса и древней Земли, чтобы определить, были ли они когда-нибудь живыми, и в-третьих, вероятно, что этот новый метод сможет отличить альтернативные биосферы от земных, что будет иметь значительные последствия для будущих астробиологических миссий", – объяснил ведущий автор Джим Кливз из Лаборатории Земли и планет Научного института Карнеги.

Как работает тест поиска инопланетной жизни

Созданный учеными тест не ищет конкретных молекул или соединений, которые могут свидетельствовать о жизни. Он ищет небольшие различия в молекулярных моделях образцов с помощью различных видов анализа.

Тест был разработан путем предоставления системе искусственного интеллекта данных о 134 известных образцах с информацией о том, являются ли они биотическими или абиотическими. Чтобы проверить это, ИИ затем предоставили новые образцы – в частности, живых существ, остатки древней жизни, а также другие абиотические образцы, которые не указывали на жизнь (например, химические вещества). Тест идентифицировал эти образцы с 90-процентной точностью.

Кроме того, система начала определять другой тип образцов, разделяя биотические на "живые" и "ископаемые". То есть тест может отличить, например, свежесорванные листья от чего-то другого, давно погибшего.

Ученые надеются, что со временем тест сможет различать признаки фотосинтеза или клетки с ядром.

"Этот рутинный аналитический метод имеет потенциал совершить революцию в поисках внеземной жизни и углубить наше понимание как происхождения, так и химии древнейшей жизни на Земле", – рассказал один из лидеров исследования Роберт Хейзен из Научного института Карнеги.

Он добавил, что тест также открывает путь к использованию умных датчиков на роботизированных космических кораблях, посадочных аппаратах и марсоходах для поиска признаков жизни до того, как образцы будут доставлены на Землю.

