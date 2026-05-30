Ученые создали тест на аутизм с точностью 90%

Аутизм / © pexels.com

Ученые из США разработали новый метод диагностики аутизма, который может значительно упростить и ускорить выявление расстройства у детей. Для проведения теста достаточно анализа мочи, что делает процедуру простой и неинвазивной.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Molecular Psychiatry.

Революционный метод скрининга был создан исследователями из Университета штата Аризона. Он базируется на обнаружении в моче специфических соединений, которые могут служить биологическими маркерами расстройства аутистического спектра.

Ученые отмечают, что ранняя диагностика имеет особое значение, поскольку количество случаев аутизма существенно возросло. По данным исследования, в период с 2011 по 2022 год количество установленных диагнозов увеличилось на 175%.

Аутизм влияет на способность человека учиться, общаться, взаимодействовать с окружающими людьми и регулировать поведение. Приблизительно треть людей с расстройством аутистического спектра также имеют интеллектуальные нарушения.

В рамках работы ученые проанализировали образцы мочи детей с 2 до 11 лет.

Специалисты исследовали 17 микробных метаболитов - молекул, которые образуются в результате деятельности микроорганизмов в кишечнике.

Для анализа использовался специальный инструмент классификации под названием «Система микробных метаболитов» (MDM). Он позволяет определять уровень метаболитов в моче и сравнивать его с типичными показателями.

В исследовании приняло участие 99 детей. У 52 из них было диагностировано расстройство аутистического спектра, тогда как 47 детей не имели такого диагноза.

Ученые установили, что почти у всех детей с аутизмом уровень, по меньшей мере, одного из исследуемых метаболитов превышал максимальные показатели, зафиксированные в контрольной группе.

В среднем у детей с аутизмом выявлялось около трех повышенных метаболитов, а отдельные показатели превышали норму в тысячу раз.

Авторы работы сообщили о стабильно высоких уровнях определенных метаболитов у детей с расстройством аутистического спектра. Особое внимание они обратили на соединения, образующиеся из аминокислот, участвующих в выработке важных нейромедиаторов.

«Эти бактерии производят метаболиты, по сути, модифицированные формы серотонина и дофамина», — отметил в пресс-релизе соавтор исследования Джеймс Адамс.

По словам ученого, серотонин и дофамин играют немаловажную роль в регуляции настроения, памяти и когнитивных процессов.

Оба нейромедиатора влияют на настроение, когнитивные функции и память, что может «объяснить много симптомов и сопутствующих проявлений у детей с аутизмом — их социальную коммуникацию, тревожность, депрессию и внимание», — добавил Адамс.

Исследователи отмечают, что полученные результаты согласуются с данными более 40 предыдущих научных работ, в которых также сообщалось о повышенном уровне метаболитов кишечного микробиома у детей с аутизмом.

В ходе испытаний новый тест продемонстрировал 90-процентную точность выявления детей с расстройством аутистического спектра и не дал ложноположительных результатов среди участников исследования.

Пока команда продолжает работу над проверкой эффективности метода на значительно большем количестве пациентов.

В отличие от действующих подходов к диагностике, которые в основном базируются на поведенческих наблюдениях и могут потребовать длительного времени для подтверждения диагноза, новый анализ потенциально позволит значительно раньше выявлять детей из группы риска и скорее начинать необходимую поддержку.

Отдельно исследователи обращают внимание на возможность уменьшения общественной стигмы вокруг аутизма.

«Иногда колебания по диагностике возникает из-за того, что родители чувствуют, что они недостаточно хорошие родители и что их осуждают», — отметила в пресс-релизе первый автор исследования Кристина Флинн. Но это не так, ведь если мы можем обнаружить это в моче, то это биологически обусловленное состояние. Надеемся, что это поможет родителям избавиться от колебаний и обратиться за помощью как можно раньше».

При этом авторы исследования отмечают, что обнаруженные метаболиты не являются причиной возникновения аутизма.

Они предложили выделить отдельный подтип расстройства — ASD-MDM, или расстройство аутистического спектра, связанное с метаболитами микробного происхождения.

По оценкам ученых, к этому подтипу могут относиться около 90% случаев аутизма.

