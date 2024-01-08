Ученые создали умную таблетку, которая вибрирует, чтобы чувствовать себя сытым: подробности

Исследователи из Массачусетского технологического института создали высокотехнологичную таблетку, которая начинает вибрировать, как только вступает в контакт с жидкостью в желудке пользователя, чтобы стимулировать рецепторы и создать ощущение сытости.

Об этом пишет Oddity Central.

Vibes, сокращение от "вибрирующий пероральный биоэлектронный стимулятор", был недавно обнародован в исследовании, опубликованном в научном журнале Science Journal, но средства массовой информации уже рекламируют его как будущее потери веса.

Хотя его еще предстоит проверить на людях, испытания на свиньях дали очень перспективные результаты. Приблизительно через 30 минут вибрации, свиньи потребляли в среднем почти на 40 процентов меньше пищи в ближайшие полчаса, чем без нее. Очевидно, революционное устройство работает активируя растяжки в желудке, имитируя присутствие пищи. Это, со своей стороны, сигнализирует гипоталамусу о повышении уровня гормонов, заставляющих нас чувствовать себя сытыми.

Умная таблетка VIBES / Фото: V. Fulford

"Мы предполагаем, что таблетку Vibes нужно принимать на относительно пустой желудок за 20-30 минут до ожидаемого питания, чтобы вызвать желаемое ощущение сытости в начале еды", — написала команда.

По сообщениям, таблетки придумал Шрия Сринивасан, бывший аспирант Массачусетского технологического института, ныне доцент биоинженерии в Гарвардском университете. За годы работы в Массачусетском технологическом институте он заинтересовался идеей контроля связи между мозгом и желудком путем искусственного растяжения механорецепторов, выстраивающих желудок в виде вибрации.

Умная таблетка VIBES / Фото: V. Fulford

"Я задумался, сможем ли мы активировать рецепторы растяжения в желудке, вибрируя их и заставляя их чувствовать, что весь желудок был расширен, чтобы создать иллюзорное растяжение, которое может модулировать гормоны и режим питания", — сказал Сринивасан.

Вибростимулятор, имеющий размеры витаминной таблетки, питается за счет устроенной батареи и активируется либо желудочной жидкостью, растворяющей мембрану вокруг таблетки, либо включенным таймером. После получения желаемого эффекта таблетка выходит из организма с другими твердыми отходами. Ожидается, что цена пилюли будет варьироваться в диапазоне от одного цента до доллара, и исследователи говорят, что в конечном итоге можно будет имплантировать стимулятор и, таким образом, устранить необходимость его постоянного употребления.

Умная таблетка VIBES / Фото: Shriya Srinivasan

"Наше исследование демонстрирует эффективность недорогого, неинвазивного вмешательства для снижения потребления пищи и потребления калорий. Устройство эффективно функционирует в желудке и влечет за собой сытость", — сказал Джованни Траверсо, гастроэнтеролог из Бригама и женской больницы, и соавтор исследования. "Устройство может революционизировать терапевтические варианты для пациентов с ожирением. Тем не менее, предстоящие исследования должны изучить физиологические эффекты устройства для его доступного для пациентов".

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