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- Наука и IT
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Ученые создали уникальный 3D-принтер с искусственным интеллектом, который печатает еду
Новая разработка позволяет создавать сложные узоры и структуры блюд без надобности в дополнительной термической обработке.
Ученые из Гонконгского университета науки и технологий разработали технологию трехмерной печати продуктов, сочетающую возможности искусственного интеллекта и инфракрасного приготовления для создания индивидуальных блюд.
Свои результаты они опубликовали в журнале Advanced Materials.
Новый 3D-принтер для еды обеспечивает непрерывный процесс приготовления без дополнительной термической обработки, что минимизирует риск микробного загрязнения. Благодаря графеновым нагревателям и точному температурному контролю стало возможным создавать сложные блюда с высокой точностью.
Благодаря использованию генеративного искусственного интеллекта, новый 3D-принтер для пищи формирует не только форму, но и внутреннюю структуру блюда. Это обеспечивает возможность создания персонализированных блюд, не требующих дополнительной обработки перед потреблением.
Благодаря возможности создания индивидуализированных блюд, эта разработка станет важным решением для медицинских учреждений и учреждений для пожилых людей. Она поможет пациентам с дисфагией получать пищу в форме, что облегчает процесс глотания и делает питание более безопасным.
Исследователи планируют усовершенствовать систему для сохранения термочувствительных витаминов, повысить усвояемость крахмала и проанализировать восприятие технологии разными группами потребителей. Эти шаги приблизят новый подход к питанию к коммерческому запуску.
Напомним, ранее мы писали о том, что под Европой обнаружили древний континент — он создал Карпаты.