ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
208
Время на прочтение
1 мин

Ученые создали уникальный 3D-принтер с искусственным интеллектом, который печатает еду

Новая разработка позволяет создавать сложные узоры и структуры блюд без надобности в дополнительной термической обработке.

Автор публикации
Наталия Магдык Наталия Магдык
3D-принтер печатает еду

3D-принтер печатает еду / © Pixabay

Ученые из Гонконгского университета науки и технологий разработали технологию трехмерной печати продуктов, сочетающую возможности искусственного интеллекта и инфракрасного приготовления для создания индивидуальных блюд.

Свои результаты они опубликовали в журнале Advanced Materials.

Новый 3D-принтер для еды обеспечивает непрерывный процесс приготовления без дополнительной термической обработки, что минимизирует риск микробного загрязнения. Благодаря графеновым нагревателям и точному температурному контролю стало возможным создавать сложные блюда с высокой точностью.

Благодаря использованию генеративного искусственного интеллекта, новый 3D-принтер для пищи формирует не только форму, но и внутреннюю структуру блюда. Это обеспечивает возможность создания персонализированных блюд, не требующих дополнительной обработки перед потреблением.

Благодаря возможности создания индивидуализированных блюд, эта разработка станет важным решением для медицинских учреждений и учреждений для пожилых людей. Она поможет пациентам с дисфагией получать пищу в форме, что облегчает процесс глотания и делает питание более безопасным.

Исследователи планируют усовершенствовать систему для сохранения термочувствительных витаминов, повысить усвояемость крахмала и проанализировать восприятие технологии разными группами потребителей. Эти шаги приблизят новый подход к питанию к коммерческому запуску.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Европой обнаружили древний континент — он создал Карпаты.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie