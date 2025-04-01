Ученые создали уникальный 3D-принтер с искусственным интеллектом, который печатает еду

3D-принтер печатает еду / © Pixabay

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Ученые из Гонконгского университета науки и технологий разработали технологию трехмерной печати продуктов, сочетающую возможности искусственного интеллекта и инфракрасного приготовления для создания индивидуальных блюд.

Свои результаты они опубликовали в журнале Advanced Materials.

Новый 3D-принтер для еды обеспечивает непрерывный процесс приготовления без дополнительной термической обработки, что минимизирует риск микробного загрязнения. Благодаря графеновым нагревателям и точному температурному контролю стало возможным создавать сложные блюда с высокой точностью.

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Благодаря использованию генеративного искусственного интеллекта, новый 3D-принтер для пищи формирует не только форму, но и внутреннюю структуру блюда. Это обеспечивает возможность создания персонализированных блюд, не требующих дополнительной обработки перед потреблением.

Благодаря возможности создания индивидуализированных блюд, эта разработка станет важным решением для медицинских учреждений и учреждений для пожилых людей. Она поможет пациентам с дисфагией получать пищу в форме, что облегчает процесс глотания и делает питание более безопасным.

Исследователи планируют усовершенствовать систему для сохранения термочувствительных витаминов, повысить усвояемость крахмала и проанализировать восприятие технологии разными группами потребителей. Эти шаги приблизят новый подход к питанию к коммерческому запуску.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Европой обнаружили древний континент — он создал Карпаты.