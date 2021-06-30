Ученые создали устройство для похудения, которое не позволяет людям широко открывать рот

Пользователи Сети раскритиковали изобретение и сравнили его со средневековым орудием пыток.

Британские ученые и ученые из Новой Зеландии изобрели устройство на основе магнита для борьбы с ожирением: механизм не позволяет людям открывать рот широко для приема твердой пищи.

Как пишет The Guardian, устройство крепится на зубы пациента с помощью фиксирующих болтов, его может установить стоматолог.

DentalSlim Diet Control — первое в мире внутриротовое устройство, помогающее бороться с "глобальной эпидемией ожирения", переводя человека на жидкую диету. Пациент, которому установили механизм, сможет открывать рот всего на 2 миллиметра.

This photo from the University of Otago in #Dunedin shows a weight-loss device created by #NewZealand researchers that uses magnets to clamp a patient's jaw together — hailing it as a new tool against #obesity despite critics likening it to an instrument of medieval torture. pic.twitter.com/azHIaOjLef — Alok Kumar (@dmalok) June 29, 2021

Изобретение испытали на 7 женщинах с ожирением с Данидина, они в течение двух недель придерживались низкокалорийной жидкой диеты. В среднем участники исследования потеряли за это время 6,36 килограмма — это около 5,1% массы тела. Недостатками устройства добровольцы считают дискомфорт в ротовой полости и неразборчивую речь.

По словам женщин, они чувствовали себя напряженно, а жизнь "в целом была менее удовлетворительной". При этом механизм не полностью исключает потребление запрещенных продуктов. Так, одна из участниц эксперимента растапливала шоколад и употребляла его в жидком виде.

Напомним, в Румынии установили спортомат, который выдает автобусные билеты за приседания. Местные жители могут сэкономить 50 евроцентов.

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