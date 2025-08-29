Ученые создали вакцину против онкологии: что показало исследование

Вакцина / © Associated Press

Ученые из Флориды создают универсальную мРНК- вакцину, способную активировать иммунную систему против различных типов рака. Результаты доклинических испытаний на мышах демонстрируют полное исчезновение некоторых опухолей и открывают путь к универсальному методу лечения.

Об этом пишет Science Alert.

Вакцина, которая «будит» иммунитет

Новая разработка позволяет стимулировать иммунную систему, чтобы она распознавала раковые клетки, которые раньше оставались незамеченными. Исследователи используют мРНК для производства сигнальных белков, эффективно мобилизующих иммунитет против опухолей.

Нейробиолог Дуэйн Митчелл объясняет, что вакцина не нацелена на конкретные типы рака, а работает как универсальный сигнал для иммунных клеток, активируя их против различных патологий.

Второй компонент подхода — использование ингибиторов контрольных точек иммунного ответа. Эти препараты ослабляют «тормоз» иммунитета, делая его более эффективным.

В доклинических испытаниях на мышах комбинированная терапия показала значительный противоопухолевый эффект, даже против опухолей, ранее устойчивых к лечению. Некоторые опухоли полностью исчезли после применения вакцины и ингибиторов одновременно.

Перспективы для пациентов

Результаты исследований открывают потенциал для создания универсальной вакцины для людей. Ученые планируют клинические испытания, чтобы проверить эффективность и безопасность метода на пациентах с разными типами рака.

Онколог Элиас Сейур отмечает, что вакцина может повышать чувствительность иммунитета к индивидуальной опухоли пациента, что делает многообещающим подход для будущих исследований.

Команда работает над усовершенствованием формулы мРНК-вакцины. Ученые хотят проверить ее способность предотвращать рецидив рака и эффективно лечить новые опухоли. Кроме того, разрабатываются методы определения пациентов, которым вакцина может помочь больше всего.

Эксперты предупреждают о рисках коррекции иммунной системы, но доклинические данные свидетельствуют о большом потенциале универсальной терапии против рака.

Исследователи считают, что комбинированное использование вакцины мРНК и ингибиторов контрольных точек может стать универсальным способом активации иммунитета пациентов. Это открывает новые горизонты в онкологии и дает надежду миллионам людей, которые ежегодно сталкиваются с разными типами опухолей.

