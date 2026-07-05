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Команда ученых из Школы механической и аэрокосмической инженерии Технологического университета Наньян в Сингапуре разработала необычное изобретение — миниатюрный водолазный костюм, позволяющий шипящим мадагаскарским тараканам дышать под водой до трех часов.

Об этом говорится в научной статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Хотя большинство людей вряд ли захочет спасать тараканов, исследователи убеждены, что такие насекомые могут стать ценными помощниками при ликвидации последствий стихийных бедствий.

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Ранее профессор Хиротака Сато и его коллеги уже продемонстрировали возможность дистанционно управлять мадагаскарскими шипящими тараканами. Для этого к их органам чувств прикрепили специальные электроды, позволяющие контролировать направление движения насекомых.

Такие киборги-насекомые, по замыслу ученых, могут проникать в узкие щели между обломками зданий и помогать искать людей, выживших после землетрясений или других катастроф.

Впрочем, предыдущая технология имела серьезный недостаток — тараканы не могли работать в затопленных местностях, ведь быстро погибали под водой.

Чтобы устранить это ограничение, исследователи создали специальный 3D-печатный водолазный костюм, обеспечивающий насекомое кислородом в течение длительного времени.

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Водолазный костюм для тараканов

Устройство изготовлено из полимерной смолы и не имеет обычного кислородного баллона. Внутри содержится смесь перекиси водорода и диоксида марганца. При химической реакции эти вещества производят кислород, который подается непосредственно к дыхательным отверстиям таракана.

Благодаря этому насекомое может оставаться под водой до трех часов.

В ходе лабораторных испытаний система продемонстрировала высокую эффективность. Тараканы смогли передвигаться под водой со скоростью 78,4 миллиметра в секунду, что примерно на 10 миллиметров в секунду медленнее, чем их средний темп движения на суше.

"Мы считаем, что расширение рабочих параметров наших киборгов-насекомых, в частности добавление возможности передвижения под водой, позволит им повысить эффективность поисково-спасательных операций", - написал профессор Хиротака Сато.

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Ученые создали водолазный костюм для тараканов

По словам исследователей, разработанные ими киборги уже вышли за рамки лабораторных экспериментов.

В частности, они участвовали в операции Lionheart — реальной поисково-спасательной миссии после землетрясения магнитудой 7,7, которое произошло в Мьянме весной в 2025 году.

Впрочем, ученые не собираются останавливаться на достигнутом.

В будущем они надеются значительно усовершенствовать своих киборгов-насекомых и даже использовать их для исследования других планет.

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Одной из наиболее амбициозных целей команды является создание технологии, которая позволит тараканам помогать при исследовании поверхности Марса, выполняя задачи там, где традиционные работы могут оказаться менее эффективными.

Напомним, тараканом может управлять искусственный интеллект.

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