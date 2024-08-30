Ученые создали "живой пластик", который самоуничтожается после применения

Внутрь пластика исследователи поместили споры бактерий, которые после пробуждения могут его "съесть".

Ученые создали новый пластик, который разлагается в процессе компостирования всего за месяц.

Об этом пишет Science Alert.

Эту многообещающую технологию стали создавать после того как в 2016 году на заводе по переработке отходов в Японии обнаружили удивительные бактерии, "пожирающие" пластик. Как оказалось, эти микроорганизмы в процессе жизнедеятельности вырабатывают белок, разрушающий пластиковые отходы.

За 8 лет ученые обнаружили несколько других видов бактерий, которые вырабатывали похожие ферменты, делающие пластик "удобоваримым" для микроорганизмов. На основе этих природных белков удалось создать еще более "прожорливые" синтетические версии ферментов.

Китайские исследователи под руководством биолога-синтетика Чэньван Тана выяснили, как "запекать" бактериальные споры, которые выделяют эти ферменты, в самой структуре пластика на основе поликапролактона. Таким образом, когда поверхность пластика начнет разлагаться под воздействием физических условий среды, освобожденные споры прорастут и "съедят" его, завершив утилизацию.

"Живой пластик оставался стабильным при замачивании в газировке в течение 60 дней, что предполагает его потенциальное использование в качестве упаковочного материала", — рассказали ученые.

Хотя исследование создало только концепцию "живого пластика" и пока не имеет практического применения, в недалеком будущем такой подход к упаковке позволит решить проблему загрязнения пластиком в масштабах планеты.

Напомним, за последние 70 лет мы произвели более 10 млрд тонн пластика. Так, к 2050 г. их объем пластиковых отходов может возрасти на 60%. Но теперь есть надежда, что загрязнение планеты пластиком можно остановить.

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