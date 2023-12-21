Ученые создают систему ИИ, которая может предсказать, когда вы умрете, с ошеломляющей точностью

Над ней работают ученые из Дании и США.

Модель искусственного интеллекта, разработанная международной командой исследователей, продемонстрировала способность предвидеть будущие события в жизни людей, в частности, время их смерти.

Об этом пишет Oddity Central.

Life2vec, так называемая модель-трансформер, обученная на большом объеме данных для прогнозирования различных качеств жизни человека, была создана учеными Дании и США. После получения данных из датских медицинских и демографических данных о шести миллионах человек, таких как время рождения, образование, зарплата, жилье и здоровье, модель ИИ была научена предусматривать, что будет дальше. По словам его создателей, Life2vec продемонстрировал жуткую способность предсказывать, когда люди умрут, на основе анализа данных. Например, во время тестирования на группе людей в возрасте от 35 до 65 лет, половина из которых умерла в период с 2016 по 2020 год, он смог предсказать, кто умрет, а кто выживет, с точностью 78%.

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Исследовательская группа под руководством профессора Суне Йоргенсена из Технического университета Дании отметила, что Life2vec учился исключительно на данных Дании, поэтому результаты могут быть не совсем такими же для людей в других странах. Однако Йоргенсен также подчеркнул, что подобные модели не должны попадать в руки корпораций.

"Очевидно, что наша модель не должна использоваться страховой компанией, потому что вся идея страхования заключается в том, что, делясь незнанием того, кто окажется несчастным человеком, пострадавшим в результате какого-либо события, смертью или потерей рюкзака", — сказал Йоргенсен.

Life2vec пока недоступен для публичного использования, но его создатели подозревают, что подобные модели уже разработаны и используются крупными технологическими компаниями с огромными объемами данных для их обучения.

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Несмотря на этические последствия использования модели ИИ, способной с поразительной точностью оценить, сколько вам осталось жить, есть один неоспоримый плюс – такой прогноз может помочь вам предотвратить преждевременную смерть.

"Наша структура позволяет исследователям выявлять потенциальные механизмы, влияющие на результаты жизни, а также связанные с ними возможности для персонализированных вмешательств", – пишет команда Life2vec.

Напомним, ученые трижды успешно провели эксперимент по воспроизводству бесконечной энергии. Известно, как это повлияет на планету.

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