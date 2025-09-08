Ученые предупреждают: продолжительность жизни скоро будет расти гораздо медленнее

Пожилые люди / © Unsplash

Ученые установили, что рост продолжительности жизни , наблюдавшийся в течение последнего столетия, значительно замедляется. Новое международное исследование, охватившее данные 23 стран с высоким уровнем дохода, показало, что доживать до 100 лет станет редкостью, а не нормой, как считалось ранее.

Исследование было опубликовано в PNAS .

По словам демографов, главная причина состоит в том, что самый большой скачок продолжительности жизни в прошлом веке был связан со значительным снижением детской смертности. Улучшение медицины, гигиены и общих условий жизни позволило большему числу детей доживать до зрелого возраста. Однако в развитых странах этот фактор уже исчерпал себя, поскольку младенческая смертность и так находится на рекордно низком уровне.

Исследователи прогнозируют, что рост продолжительности жизни замедлится примерно вдвое. Если с 1900 по 1938 год продолжительность жизни увеличивалась на 5,5 месяцев за поколение, то для родившихся после 1939 года этот показатель составляет лишь 2,5-3,5 месяца.

«Мы прогнозируем, что родившиеся в 1980 году в среднем не доживут до 100 лет, и ни один из когорт в нашем исследовании не достигнет этой отметки», — отметил демограф Хосе Андраде.

Даже если будут достигнуты значительные прорывы в медицине, они, скорее всего, не смогут повторить стремительный рост продолжительности жизни, наблюдавшийся в начале XX века.

Напомним, шведские ученые из Каролинского института в Стокгольме проанализировали, что общего у доживших до 100 лет людей обнаружили, что их секрет долголетия заключается в том, что они каким-то странным образом «избегают болезней», а не просто «эффективно их переживают».

Эксперты по геронтологии и медицине старения, исследуя образ жизни долгожителей в разных странах, выделили пять ключевых факторов, объединяющих большинство людей с феноменальной продолжительностью жизни.

Средняя продолжительность жизни в мире растет, но лишь немногим удается перешагнуть возрастную границу в 100 лет. Почему эти люди становятся долгожителями — до сих пор загадка для науки. Новое исследование проливает свет на один немаловажный фактор, который может объяснить феномен столетних.