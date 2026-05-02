Ученые сражались над этим 60 лет: как один запрос к ChatGPT перевернул мировую науку

Искусственный интеллект / © Pixabay

Нейросеть ChatGPT сумела решить сложную математическую задачу Пола Эрдеша, которая оставалась неразгаданной более 60 лет. Сделать это удалось 23-летнему юноше без профильного образования, просто задавшего правильный вопрос искусственному интеллекту.

Об этом пишет futurism.

23-летний Лиам Прайс поделился решением одной из так называемых проблем Эрдеша — серии известных математических гипотез, которые оставил после себя венгерский математик Пол Эрдеш. Хотя некоторые из этих задач оказались непосильными для признанных гениев в этой области, Прайс, не имеющий высшего математического образования, смог найти ответ, просто отправив запрос модели GPT-5.4.

Несмотря на то, что многие предыдущие решения задач Эрдеша, сгенерированных с помощью ИИ, оказывались ложными, эксперты тщательно ознакомились с ответом Прайса и подтвердили, что она действительно работает.

Математик из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Теренс Тао, ставший ведущим экспертом по оценке способностей ИИ в решении математических задач, объяснил уникальность ситуации.

«В этом случае ситуация несколько иная, потому что люди действительно рассматривали эту задачу, и все, кто ее изучал, коллективно допустили небольшую ошибку на первом этапе», — отметил эксперт.

По словам Тао, была своеобразная стандартная последовательность действий, с которой всегда начинали все ученые. Однако искусственный интеллект избрал совершенно неожиданный подход. Он использовал хорошо известную формулу, которую никто не догадался применить к вопросам такого специфического типа. Этот случай может стать ярким примером того, как ИИ действительно мыслит нестандартно, преодолевая ложный коллективный разум.

Несмотря на феноменальный результат, для финального завершения работы все же понадобились усилия людей. Математик из Стэнфордского университета Джаред Лихтман рассказал о трудностях взаимодействия с искусственным интеллектом.

«Исходные данные доказательства ChatGPT были достаточно скудными. Потому понадобился эксперт, чтобы разобраться в них и понять, что они пытаются сказать», — объяснил Лихтман.

Теренс Тао не скрывает своего восторга от достигнутого результата.

«Мы открыли новый способ осмысления больших чисел и их структуры. Это замечательное достижение. Думаю, вопрос о его долгосрочном значении еще не решен», — подчеркнул математик.

Несмотря на то, что специалисты с энтузиазмом отзываются о решениях ChatGPT, они призывают проявлять осторожность. Иногда подобные громкие заявления не находят подтверждения.

Напомним, австралийский ИТ-предприниматель Пол Конингем с помощью ChatGPT и инструментов машинного обучения разработал персонализированную mRNA-вакцину для своей собаки Рози, больной агрессивным раком. Когда ветеринары дали животному всего несколько месяцев жизни, владелец самостоятельно инициировал геномный анализ опухоли в университетских лабораториях и с помощью ИИ вычислил генетические мутации для создания лекарства. После инъекций опухоль уменьшилась вдвое, а состояние собаки значительно улучшилось.

