Ученые три года ломали голову над «золотым шаром» со дна океана: разгадка поразила

Relicanthus daphneae

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Таинственный золотистый объект, найденный в 2023 году на глубине около 3300 метров в заливе Аляска, оказался низвергнутой внешней оболочкой гигантской глубоководной анемоны Relicanthus daphneae.

Об этом говорится в материале Daily Galaxy.

Объект диаметром около 10 сантиметров обнаружил дистанционно управляемый аппарат NOAA Deep Discoverer. Он имел куполообразную форму, бледно-золотистый цвет и одно отверстие у основания.

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Находку подняли с морского дна и передали в Национальный музей естественной истории Смитсоновского института. Идентифицировать ее удалось только посредством полногеномного секвенирования, поскольку стандартные ДНК-тесты не дали результата из-за большого количества микроорганизмов на поверхности образца.

Этот образец золота был собран с помощью вакуумного пробоотборника на дистанционно управляемом подводном аппарате.

Исследователи также обнаружили в ткани спироцисты — особые жалкие клетки, характерные для морских анемонов и кораллов. Генетический анализ подтвердил, что оболочка принадлежала Relicanthus Daphneae.

Эта глубоководная анемона может иметь тело диаметром до одного метра и щупальца длиной около двух метров. Она обитает на глубинах от 2400 до 4400 метров вблизи гидротермальных источников и холодных пропиток.

Этот образец золота был сфотографирован в лабораторных условиях на борту судна.

Ученые предполагают, что животное могло сбросить кутикулу во время движения. Также не исключают, что оболочка осталась после незавершенной попытки бесполого размножения.

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Исследователи отмечают, что даже после обособления такая оболочка может поддерживать микробные сообщества на глубоководном дне.

Напомним, во время исследования Тихого океана ученые наткнулись на загадочные черные коконы, прикрепленные к скале на глубине около 6200 метров. Последующий анализ показал, что внутри находился ранее неизвестный науке вид плоских червей.

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