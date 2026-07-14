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- Наука и IT
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Ученые три года ломали голову над «золотым шаром» со дна океана: разгадка поразила
Таинственный золотистый объект, обнаруженный почти три года назад на дне Тихого океана у побережья Аляски, наконец-то удалось идентифицировать.
Таинственный золотистый объект, найденный в 2023 году на глубине около 3300 метров в заливе Аляска, оказался низвергнутой внешней оболочкой гигантской глубоководной анемоны Relicanthus daphneae.
Об этом говорится в материале Daily Galaxy.
Объект диаметром около 10 сантиметров обнаружил дистанционно управляемый аппарат NOAA Deep Discoverer. Он имел куполообразную форму, бледно-золотистый цвет и одно отверстие у основания.
Находку подняли с морского дна и передали в Национальный музей естественной истории Смитсоновского института. Идентифицировать ее удалось только посредством полногеномного секвенирования, поскольку стандартные ДНК-тесты не дали результата из-за большого количества микроорганизмов на поверхности образца.
Исследователи также обнаружили в ткани спироцисты — особые жалкие клетки, характерные для морских анемонов и кораллов. Генетический анализ подтвердил, что оболочка принадлежала Relicanthus Daphneae.
Эта глубоководная анемона может иметь тело диаметром до одного метра и щупальца длиной около двух метров. Она обитает на глубинах от 2400 до 4400 метров вблизи гидротермальных источников и холодных пропиток.
Ученые предполагают, что животное могло сбросить кутикулу во время движения. Также не исключают, что оболочка осталась после незавершенной попытки бесполого размножения.
Исследователи отмечают, что даже после обособления такая оболочка может поддерживать микробные сообщества на глубоководном дне.
Напомним, во время исследования Тихого океана ученые наткнулись на загадочные черные коконы, прикрепленные к скале на глубине около 6200 метров. Последующий анализ показал, что внутри находился ранее неизвестный науке вид плоских червей.