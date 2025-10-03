Ученые убрали "маски смерти" из мумий из Колумбии: что они увидели

Реконструкция мумий / © Live Science

Ученые с помощью цифровых технологий убрали маски и воспроизвели внешний вид мумий, обнаруживших в Колумбии. Благодаря этому исследователи показали, как выглядели эти люди при жизни.

Об этом сообщает Live Science.

Эти мумии являются единственными образцами похоронных практик, характерных для доколумбовой Америки, обнаруженными в Колумбии. Могилы этих людей разграбили, поэтому об их жизни было мало известно.

Радиоуглеродный анализ показал, что они жили между 1216 и 1797 годами.

Мумии принадлежали ребенку до 7 лет, женщине около 60 лет и двум молодым мужчинам. Все они были украшены стилизованными масками из смолы, глины, воска и кукурузы. Эти люди принадлежали к доиспанскому населению Восточных Кордильеров, региону в колумбийских Андах.

