Ученые удивили, как между людьми возникли поцелуи: при чем здесь клещи и вши

Они утверждают, что искусство поцелуев возникло далеко не как романтический жест.

Ученые заявили, что поцелуи возникли как способ выводить клещей и вшей.

Об этом пишет Daily Star.

Специалисты по поцелуям из Уорикского университета убеждены, что эта практика возникла у наших древних предков, обезьян, около семи миллионов лет назад. Они использовали губы, чтобы ухаживать друг за другом и удалять насекомых из шерсти, когда спускались с верхушек деревьев.

Существует много видов поцелуев, но у них есть общая черта – "выпячивание губ и легкое всасывание", отмечают эксперты.

По словам эволюционного психолога Адриано Ламейры, эта практика "осуществляется между разными членами сообщества, а не только между младенцами или сексуальными партнерами".

Шимпанзе все еще используют пальцы для вычесывания вредителей, а в конце используют рот, чтобы схватить оставшихся вшей и клещей.

Сейчас ученые полагают, что ритуал эволюционировал, оставив лишь финальную часть сеанса груминга как форму проявления любви.

Ламейра добавил: "Когда обезьяна-грумер завершает груминг, целуя грумера, это демонстрирует параллели с человеческим поцелуем настолько, насколько ни одно другое предложенное поведение до сих пор не демонстрировало этого".

Результаты исследования были опубликованы в журнале Evolutionary Anthropology.

Исследование, опубликованное в журнале Microbiome, показало, что 10-секундный поцелуй может переносить до 80 миллионов бактерий и 700 разных штаммов.

Исследователи наблюдали за поцелуйным поведением 21 пары и обнаружили, что пары, которые целовались по меньшей мере девять раз в день, имели схожие бактерии в полости рта.

Бактерии в полости рта – это нормальное явление, и эксперты считают, что поцелуи могут даже способствовать укреплению иммунной системы и здоровья кишечника. Диетолог Адриенна Бенджамин из компании ProVen Probiotics говорит: "Обмен бактериями во время поцелуев может привнести полезные микробы в микробиом ротовой полости, которые могут перейти в пищеварительную систему и микробиом кишечника".

Напомним, ученые выяснили, почему некоторых людей комары кусают чаще. Кусать людей комаров вынуждает сочетание солей из человеческого пота и аминокислот на коже.

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