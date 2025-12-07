- Дата публикации
Ученые удивили открытием об одежде, которую носили неандертальцы
Еще более 100 тысяч лет назад родственники современных людей использовали кожу убитых животных для изготовления водонепроницаемой одежды и сумок.
Неандертальцы, которых считают древними родственниками современного человека, были не только хорошими охотниками, но и умелыми мастерами. В частности, они еще более 100 000 лет назад умели изготавливать кожаную одежду и сумки с помощью специальных инструментов.
Об этом свидетельствует новое открытие ученых, результаты которого опубликованы в журнале Scientific Reports.
На стоянке Абри-дю-Марас во Франции, которая служила неандертальцами летним охотничьим лагерем примерно 105 000-132 000 лет назад, были обнаружены особые костяные орудия для снятия шкур с убитых животных.
Каждое лето неандертальцы возвращались на это место и охотились на оленей и диких лошадей. Вероятно, при разломе бедренной кости оленя для доступа к костному мозгу древние охотники получили этот важный инструмент.
Анализ следов изнашивания, обнаруженных на фрагменте кости оленя, позволил ученым сделать предположение, что эти следы были образованы из-за многократного контакта с мягкими тканями.
Экспериментальная реконструкция показала, что характер изнашивания кости, скорее всего, был обусловлен снятием кожи, что подтверждается современными этнографическими данными. При этом эти кости можно легко вставить между кожей и мясом, не прокалывая и не повреждая кожу.
Ученые пришли к выводу, что неандертальцы использовали этот фрагмент кости оленя для снятия шкур с других животных таким образом, чтобы не повредить их. Это означает, что они, вероятно, использовали эти кожи для изготовления водонепроницаемой кожаной одежды и сумок.
Ученые обнаружили на месте древней стоянки также нити, изготовленные более поздними неандертальцами. Это подтверждает идею о том, что они не только бережно обрабатывали шкуры, но и имели возможности для изготовления прочных и функциональных кожаных изделий.
Напомним, ранее ученые Оксфордского университета выяснили, что привычка целоваться возникла задолго до появления современного человека. В доисторические времена поцелуи были свойственны, в частности, неандертальцам.