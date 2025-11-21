Ученые удивили тем, что неандертальцы делали с людьми

Семейство человека и неандертальца / © Daily Mail

Реклама

Ученые Оксфордского университета выяснили, что привычка целоваться возникла задолго до появления современного человека. В доисторические времена поцелуи были свойственны, в частности, неандертальцам, которые имели тесные контакты с людьми и делились с ними микробами, в том числе через слюну.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Journal of the Human Behavior and Evolution Society, сообщает ABC News.

Ученые объединили данные о наблюдении поцелуев у современных приматов с информацией об их генетических связях и фактически воссоздали эволюционную историю этого поведения.

Реклама

Как установили исследователи, поцелуй имеет «сильный филогенетический сигнал среди афро-евразийских обезьян и приматов», то есть был характерной чертой их общих предков.

«Мы знаем, что люди, бонобо и шимпанзе целуются. Они чрезвычайно близки друг другу, поэтому логично, что их общий предок тоже целовался», — отметила эволюционный биолог и ведущий автор исследования Матильда Бриндл.

«Учитывая то, что люди и неандертальцы скрещивались и делились слюной, и что оба вида целовались, мы предполагаем, что люди и неандертальцы могли целовать друг друга», — добавила исследовательница.

Она называет это открытие «гораздо более романтичным взглядом на взаимоотношения человека и неандертальца».

Реклама

По мнению ученого, древние поцелуи могли быть первоначальной формой социальной близости, которая требовала доверия и уязвимости.

По ее словам, они не всегда имели сексуальный характер: часто это был способ выражения привязанности в группе или между родителями и потомками.

Роль поцелуя в эволюции все еще не определена, но ученые надеются, что дальнейшие исследования помогут понять, зачем он возник.

Напомним, ученые ранее выяснили, что неандертальцы не исчезли с лица Земли, ведь их ДНК сохранилась у современных людей.