Ученые удивлены: на острове Пасхи появилась новая статуя моаи

Каменные статуи моаи на острове Пасхи / © Associated Press

На острове Пасхи, на месте недавно высохшего озера, археологи обнаружили новую каменную статую. Находка удивила ученых, ведь считалось, что в этой местности моаи быть не могло.

Об этом сообщает Daily Mail.

Остров известен более тысячей величественных каменных голов — моаи, возраст которых достигает 700-1000 лет.

«Мы думали, что знаем обо всех моаи, но потом появляется новый, еще и в этом случае — прямо в озере, на территории каменоломни для статуй. Ранее ни одного моаи в высохшем озере не находили — это первый случай», — рассказал профессор археологии Университета Аризоны Терри Хант.

Новая статуя относится к самым маленьким среди известных, что может свидетельствовать о наличии других, скрытых в зарослях тростника.

Каждый моаи символизирует конкретного человека, преимущественно лидера. Часто статуи имеют каменные «глаза» в местах установки. Самая высокая из известных достигает более 9 м и весит до 86 т.

«Для народа рапа-нуи это чрезвычайно важное открытие. Потому что оно расположено в высохшем озере, и никто не знал о его существовании — даже наши предки и дедушки-бабушки», — рассказал вице-президент организации Ma’u Henua, которая занимается национальным парком острова, Сальвадор Атан Хито.

По словам Ханта и Хито, засуха может проложить путь к новым открытиям на дне озера.

Из-за изолированного расположения остров Пасхи долгое время считался социально и культурно обособленным от остального Тихоокеанского региона. Эту мысль подкрепляет и уникальность моаи, датированных примерно 1250-1500 годами н.э.

В течение последних десяти лет Хант со своей командой создал каталог из 981 моаи, включая точные GPS-координаты и замеры. Многие из них до сих пор находятся в каменоломне возле кратера Рано Рараку (ныне — сухое озеро), где и нашли новую статую.

Самый большой моаи, известный как Те Токанга или «Гигант» на языке рапа-нуи, так и не был завершен. Он лежит на спине, имеет 19 м в длину и весит около 90-100 т.

Исследователи считают, что древние рапа-нуи транспортировали моаи в вертикальном положении, «шагая» ими с помощью канатов и раскачивания. Этот метод, подтвержденный экспериментами и устными преданиями, позволял двигать гигантские статуи без волочения по земле.

Напомним, ранее в научной среде вспыхнули горячие дискуссии после заявления британского исследователя Грэма Хэнкока. Он выдвинул смелое предположение, что легендарные каменные статуи моаи могут быть значительно старше, чем считает официальная наука. По словам ученого, их возраст может достигать около 12 тыс. лет, тогда как традиционная версия датировки определяет их возраст примерно в 900 лет.