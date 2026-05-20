Ученые установили место захоронения древнейшей жительницы Британии

Пещера Хининг-Вуд-Боун-Кейв

Археологи установили, что древнейшие человеческие останки, найденные на севере Британии, принадлежали девочке в возрасте от 2,5 до 3,5 лет. Она жила около 11 тысяч лет назад — вскоре после окончания последнего ледникового периода.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the Prehistoric Society (PPS).

Останки обнаружили в пещере Хининг-Вуд-Боун-Кейв в графстве Камбрия во время раскопок, которые проводил местный археолог-самоучка Мартин Стейблс.

Через три года после находки международная группа ученых под руководством специалистов из Университета Центрального Ланкашира смогла извлечь ДНК из останков. Анализ показал, что ребенок был девочкой и умер в возрасте примерно 2,5-3,5 лет.

По словам руководителя исследования Рика Петерсона, это первый случай, когда ученым удалось так точно определить пол и возраст ребенка, умершего настолько давно.

Девочку назвали «Осик Ласс» («девочка из Урсвика») — по местному диалектному названию деревни Грейт-Урсвик, рядом с которой находится пещера.

Дополнительные находки подтвердили, что пещера использовалась именно как место захоронения. Археологи обнаружили украшения возрастом около 11 тысяч лет: бусины и зуб оленя с просверленным отверстием.

Исследование также показало, что в пещере было намеренно похоронено по меньшей мере восемь человек в разные эпохи. Самые поздние захоронения относятся к раннему бронзовому веку (около 4 тысяч лет назад), другие — к неолиту (примерно 5,5 тысяч лет назад).

Ученые отмечают, что среди охотников-собирателей пещеры нередко воспринимаются как «вход в мир духов», и это может объяснять их использование для захоронений в раннем мезолите Северной Европы.

Подобные находки очень редки для северной Британии: ледники сильно изменили ландшафт региона и уничтожили многие следы древних поселений. До этого самыми древними человеческими останками на севере страны считалось захоронение возрастом около 10 тысяч лет, найденное в пещере Кентс-Бенк в 2013 году.

