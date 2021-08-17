Ученые установили новый рекорд по вычислению числа Пи

Предыдущий мировой рекорд был установлен на уровне 50 триллионов знаков после запятой.

Швейцарские ученые из Университета прикладных наук Граубюндена заявили об установлении нового рекорда по вычислению числа Пи.

Об этом сообщает ScienceAlert.

Исследователи утверждают, что им понадобилось 108 дней и 9 часов для того, чтобы вычислить число Пи в 62,8 триллиона десятичных знаков. Также они использовали суперкомпьютер.

Перед сертификацией от представителей Книги рекордов Гиннесса ученые опубликовали последние 10 цифр своего нового расчета числа Пи — 7817924264.

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