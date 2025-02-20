Ученые утверждают, что обнаружили доказательства того, что "душа" покидает тело после смерти

Ученые утверждают, что обнаружили доказательства, указывающие на то, что "душа" покидает тело, когда мы умираем.

Об этом сообщает Unilad.

Недавнее исследование изучало происходящее с мозговой активностью клинически мертвых пациентов и доктор Стюарт Хамерофф, анестезиолог и профессор Университета Аризоны, предложил свой взгляд на этот вопрос.

Для исследования небольшие датчики были размещены на мозге семи очень больных пациентов, которым оставались считанные минуты жизни. Сложные устройства фиксировали кровяное давление и работу сердца каждого пациента до того, как они упали до нуля и умер человек. И как часть результатов электроэнцефалограмма (ЭЭГ) обнаружила странный всплеск энергии, который, казалось, происходит после смерти.

Хамерофф рассказал Project Unity: "Они видели, как все исчезло, а потом активность, когда не было ни кровяного давления, ни сердцебиения. Так что это может быть предсмертный опыт или, возможно, душа, которая покидает тело".

Профессор утверждает, что это движение может быть сознанием, которое покидает тело, при этом он добавил, что это "последнее, что идет" во время процесса умирания.

"Дело в том, что это показывает, что сознание действительно, вероятно, является очень низкоэнергетическим процессом, — поделился он. Это было достаточно воспроизводимое событие, не на 100%, как у 50% пациентов, когда вы измеряете его".

Исследователи заявили в исследовании, что наиболее возможным объяснением показаний является то, что всплески появились из-за того, что мозг был лишен кислорода.

Говоря об этой теории в документальном сериале Through the Wormhole на канале Science Channel, Хамерофф добавил: "Скажем, сердце прекращает биться, кровь прекращает течь; микротрубочки теряют свое квантовое состояние. Квантовая информация внутри микротрубочек не уничтожается, она не может быть уничтожена, она просто распределяется и рассеивается во Вселенной в целом. Если пациента реанимируют или оживляют, эта квантовая информация может вернуться обратно в микротрубочки и пациент скажет: "Я был на грани жизни и смерти". Если их не восстановить, и пациент умрет, вполне возможно, что эта квантовая информация может существовать вне тела, возможно, бесконечно долго, как душа".

В своем новаторском исследовании команда экспертов пришла к выводу: "В нашей практике реанимации мы проводим значительное количество времени со скорбными семьями. Во время этого взаимодействия мы обнаружили, что мысль о том, что "что-то" происходит в момент смерти, успокаивает семьи".

Напомним, мужчина с IQ 210 озадачил, что происходит после смерти. Крис Ланган имеет невероятно математический ответ о вселенной и смерти.

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