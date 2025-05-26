Солнечная система / © pixabay.com

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Астрономы утверждают, что в Солнечной системе все-таки девять планет, хотя с 2006-го считалось, что есть только восемь. Последняя просто слишком далеко расположена, поэтому ее было сложно зафиксировать. Новая планета по размеру похожа на Нептун.

Об этом пишет Earth.com.

После того, как Плутон перестали считать планетой, ученые пытались обнаружить еще один астрономический объект планетного типа. Исследователи из Тайваньского университета обнаружили такой на расстоянии примерно 74,5 до 105,5 миллиарда километров от Солнца. Для обращения вокруг нашей звезды потенциальной новой планете требуется от 10 000 до 20 000 лет.

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Новая планета, вероятно, находится в поясе Койпера. Это ледяной участок Солнечной системы, расположенный за Нептуном. Там замечены специфические скопления небесных объектов. Это объясняют влиянием гравитации потенциальной девятой планеты.

Стоит напомнить, что впервые гипотезу о девятой планете в 2016 году предложил астроном из Калифорнийского технологического института Майк Браун.

Если девятая планета действительно существует, то исследователи предполагают, что она гораздо больше Земли и вращается по необычной схеме на миллиарды километров за Нептуном — восьмой и сейчас последней планетой нашей Солнечной системы.

Предполагаемая орбита девятой планеты настолько далека от Солнца, что ученым было бы трудно ее обнаружить, поэтому им трудно доказать или опровергнуть ее существование.

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Пока астрономы занимаются поиском на краю солнечной системы таинственной девятой планеты, планетолог Пол Бирн считает, что не нужно ничего искать. Эта планета давно обнаружена и называется Плутон. По мнению Бирна, нужно давно пересмотреть представление о том, какой объект можно назвать планетой, а какой нет.

С 2006 года после того, как астрономы из Международного астрономического союза приняли важное решение, Плутон не входит в список планет Солнечной системы. Вот уже 17 лет он находится в статусе карликовой планеты. Уран и Нептун. Поэтому сейчас в Солнечной системе, согласно новой классификации, существует только 8 планет — Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Ранее стало известно, что астрономы обнаружили новую карликовую планету за Нептуном — ее орбита настолько вытянута, что один оборот вокруг Солнца занимает 25 тысяч лет.