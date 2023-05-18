Ученые узнали больше о загадочной экзопланете, которая рядом с Землей

Астрономы обнаружили новую планету, принадлежащую к типу миниатюрный Нептун, и она получила название GJ 1214b или Gliese 1214b. Но оставалось много вопросов по поводу характеристик этой экзопланеты. С помощью телескопа Уэбб ученые нашли ответы на некоторые из них.

Об этом пишет ScienceAlert.

Эта экзопланета находится на расстоянии в 40 световых лет от нас и вращается она вокруг звезды красного карлика Gliese 1214. Масса этой планеты примерно в 8 раз больше массы Земли, а по размеру она в 5 раз больше. Первоначальные наблюдения позволили ученым предположить, что это может быть водный мир с очень густой и плотной атмосферой, состоящей из пара.

Ученые также выяснили, что температура на дневной и ночной стороне планеты значительно отличается, то есть, как и ожидалось, на скрытой от света звезде стороне температура ниже. Но самое главное, что ученые выяснили уровень этой температуры. По словам авторов исследования, температура по всей планете резко меняется от 165 градусов по Цельсию до 279 градусов.

Ученые выяснили, что в атмосфере планеты находятся молекулы воды и метана. И эти оба соединения дают важную подсказку, каким образом сформировалась атмосфера этой планеты как водного мира.

Ранее стало известно, что группа астрономов с помощью космического телескопа TESS обнаружила две новые экзопланеты, относящиеся к типу суперземля. Они вращаются в так называемой зоне, пригодной для жизни своей звезды, а это значит, что на таких планетах потенциально может быть жидкая вода и соответственно жизнь. Две новые суперземли получили название TOI-2095b и TOI-2095c.

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