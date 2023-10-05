Ученые узнали, что чувствует человек за мгновение до смерти

Группа американских ученых и врачей из Нью-Йоркского университета провела новое исследование, углубившись в утверждение о переживаниях близких к смерти.

Об этом пишет nzherald.co.nz.

В ходе исследования ученые наблюдали за 500 пациентами, однако только 53 из них были успешно реанимированы. Из них 6 утверждали, что пережили клиническую смерть, а 11 сообщали о чувстве осознанности после остановки сердца. Исследование длилось несколько лет, и ученые смогли выявить доказательства того, что мозговые волны людей с остановкой сердца совпадают с воспоминаниями, осознанными видениями и внетелесными переживаниями.

По словам ведущего автора исследования, врача интенсивной терапии и профессора медицинского факультета здравоохранения Сэма Парния, они с коллегами выяснили, что мозг человека может проявлять признаки восстановления даже после продолжительной сердечно-легочной реанимации.

Выжившие участники исследования также поделились своими переживаниями, близкими к смерти. Один пациент рассказал о том, что слышал голос бабушки, предупреждающий, что ему "еще не время". Другой пациент описывал опыт, когда ему казалось, что он летает над своим телом на больничной койке.

Ученые пришли к выводу, что этот крохотный период между жизнью и смертью представляет собой время, когда люди испытывают "новые измерения реальности", в которых мысли становятся резкими и ясными, а уровень сознания повышается.

Ранее ученые узнали, чем пахнет смерть.

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