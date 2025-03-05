Ученые узнали, как соцсети влияют на организм человека

Оказалось, что пользование соцсетями не так и безопасно.

Люди проводят около двух часов в социальных сетях каждый день, и это имеет определенные последствия для их здоровья.

Об этом пишет издание Science Alert.

Такие платформы, как TikTok и Instagram, оказывают такое сильное влияние на пользователей, что оторваться от ленты становится непросто. Ученые провели исследование, где 54 молодых людей 15 минут просматривали Instagram. Измерение пульса и реакции кожи производилось с помощью специальных датчиков.

При использовании социальных сетей, таких как TikTok или Instagram, наблюдается интересное явление: сердцебиение замедляется, но потоотделение увеличивается. Это свидетельствует о состоянии сильной вовлеченности, когда человек полностью погружен в процесс просмотра ленты или контента. Ученые провели дополнительный эксперимент, предложив участникам прекратить пользоваться Instagram и перейти к чтению новостей. Результаты показали, что их пульс ускорился, а уровень стресса вырос. Многие участники испытывали тревогу и даже стремление вернуться в социальные сети.

Напомним, ранее мы писали о том, что социальные сети уносят более пяти лет нашей жизни.

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