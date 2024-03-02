Ученые узнали, почему облака исчезают во время затмения и в чем заключается опасность

Когда Луна закрывает собой Солнце, это не только делает мир темным на несколько минут, но вызывает другие серьезные последствия для всей планеты.

Ученые давно заметили, что во время солнечных затмений кучевые облака очень быстро исчезают. Причем это происходит даже при частичном затмении, когда Луна закрывает всего 15% Солнца. Долгое время природа этого явления оставалась загадкой, но теперь исследователи выяснили, что происходит и предостерегают людей от последствий, которые несет за собой исчезновение облаков.

Об этом пишет журнал Communications Earth & Environment

Группа ученых из Королевского метеорологического института Нидерландов и Делфтского технологического университета выяснила, что во время затмения исчезают только мелкокучевые облака, которые выполняют функцию своеобразного светофильтра, отражая солнечные лучи обратно в космос и не давая Земле перегреваться. Причем это явление наблюдается только над сушей.

Исследователи изучили метеорологические данные, собранные во время трех солнечных затмений над Африкой в период с 2005 по 2016 год. Они обнаружили, что исчезновение облаков связано с природой их появления.

Когда земная поверхность нагревается, она нагревает воздух, который по закону физики устремляется вверх, перенося и водяной пар. Попав в более высокие и холодные слои атмосферы этот пар конденсируется и превращается в облака.

Во время солнечного затмения поверхность земли быстро остывает и восходящие потоки теплого воздуха уменьшаются, а кучевые облака рассеиваются. Появляются они только после того, как затмение закончится и земля снова начнет нагреваться.

Над морем такого явления не происходит, потому что вода намного медленнее остывает и нагревается.

Руководитель исследования Виктор Триса отметил, что выводы их исследования имеют большое значение для будущих экспериментов по климатической инженерии.

Подводные камни искусственного изменения климата

Множество ученых во всем мире ищут решения, которые помогут справиться с глобальным потеплением. Одним из таких проектов, который должен уменьшить нагревание планеты, является экранирование солнечных лучей (что и происходит во время солнечного затмения).

Как показывает компьютерное моделирование, блокирование некоторой части солнечных лучей должно эффективно снизить температуру воздуха. Однако исследование Виктора Триса и его команды показывает, что у этого способа могут быть серьезные последствия.

То есть если затмевать Солнце с помощью искусственных экранов, это с одной стороны снизит температуру, а с другой – приведет к исчезновению естественных экранов, облаков. Таким образом эффективность климатической инженерии будет весьма сомнительной.

По мнению команду ученых, прежде чем внедрять идеи климатической инженерии, нужно еще провести дополнительные исследования, чтобы не запустить фатальную цепную реакцию событий, которые еще больше усугубят климатический кризис.

Читайте также:

Каждое изменение климата на Земле связано с пандемией: о чем предупреждают ученые

Земля пересечет опасную границу: сколько времени есть у человечества

Климатический кризис: NASA предлагает "заморозить" атмосферу Земли