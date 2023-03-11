Ученые вернули к жизни "зомби-вирус", который почти 50 000 лет был заморожен в Сибири

Повышение температуры в Арктике размораживает вечную мерзлоту и может пробудить вирусы, которые после "спячки" на протяжении десятков тысяч лет будут представлять угрозу здоровью людей и животных.

Французский исследователь, почетный профессор медицины и геномики Медицинской школы Университета в Марселе Жан-Мишель Клавери проверил образцы почвы, взятые из вечной мерзлоты Сибири, и нашел в них частицы все еще заразных так называемых "зомби-вирусов". Древнейшему было почти 48 500 лет.

Об этом сообщает CNN.

В своем последнем исследовании, опубликованном в журнале Viruses, Клавери и его команда выделили несколько штаммов древнего вируса из многих образцов вечной мерзлоты, взятых из семи разных мест Сибири, и показали, что каждый из них может инфицировать клетки амеб.

Однако многие из неизвестных вирусов, попавших в вечную мерзлоту, могут быть опасны для человека. Некоторые из них уже привели к жертвам.

Пример опасности

Эпидемия сибирской язвы в Сибири в 2016 году заразила десятки человек, убив 12-летнего мальчика. Считается, что переносчиком болезни был труп северного оленя, который погиб в 1941 году и начал разлагаться во время размораживания.

Исследователи говорят, что вероятность такой ситуации растет, поскольку вечная мерзлота тает, и все больше людей пытаются использовать Арктику, тающую из-за глобального потепления и открывающей новые возможности для бизнеса.

Почему опасны древние вирусы

Почетный профессор кафедры клинической микробиологии Университета Умеа в Швеции Биргитта Эвенгард отметила необходимость лучшего надзора за риском, который представляют потенциальные патогены в результате таяния вечной мерзлоты.

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“Наша иммунная защита развивалась в тесном контакте с микробиологической средой. Если в вечной мерзлоте скрывается вирус, с которым мы не контактировали тысячи лет, нашей иммунной защиты может оказаться недостаточно”, — предупредила она.

Хотя пандемия, спровоцированная болезнью из далекого прошлого, звучит как нечто из научно-фантастического фильма, ученые предупреждают, что риски, хоть и небольшие, недооценены.

"С вечной мерзлотой происходят тревожные вещи, и поэтому очень важно сохранить как можно больше мерзлой мерзлоты", — сказал Кимберли Майнер, климатолог из NASA.

Что такое вечная мерзлота

Вечная мерзлота покрывает пятую часть Северного полушария под арктической тундрой и бореальными лесами Аляски, Канады и России. Он служит своеобразной капсулой времени, сохраняя не только мумифицированные останки большого количества вымерших животных, но и древние вирусы.

Вечная мерзлота является хорошей средой для хранения не только потому, что она холодная, но и потому, что эта среда без кислорода, куда не проникает свет. Но сегодняшние температуры в Арктике возрастают в четыре раза быстрее, чем на остальной планете, ослабляя верхний слой вечной мерзлоты региона.

Напомним, некоторые процессы на планете уже достигли точки невозврата из-за глобального повышения температуры на 1,1 градуса. Впереди нас ждут более катастрофические события из-за изменения климата.

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