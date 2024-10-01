Ученые воспроизвели лицо египетского фараона, основавшего Долину царей: как он выглядел (фото)

Он скончался 3500 лет назад.
Эксперты по графике воспроизвели лицо фараона, который основал Долину царей и переписал историю Древнего Египта.
Об этом сообщает Daily Mail.
Аменхотеп I – второй правитель 18-й династии Египта – полагают, что умер 3500 лет назад в возрасте около 35 лет, после чего его тщательно сохранили с помощью мумификации.
Он был первым, кого похоронили в Долине царей — месте упокоения почти всех фараонов 18-й, 19-й и 20-й династий.
После смерти ему поклонялись как богу, в первую очередь потому, что он ввел Египет в новую эпоху мира и процветания во время своего правления.
Сисеро Мораес, бразильский 3D-дизайнер, специализирующийся на судебно-медицинской реконструкции лиц, создал эти изображения разными методами.
Один из них содержал распределение маркеров толщины мягких тканей по черепу фараона, руководствуясь данными компьютерной томографии (КТ) живых доноров. Другой метод – это метод, называемый анатомической деформацией, при котором цифровое воспроизведение головы донора корректировалось до тех пор, пока череп не совпадал с черепом фараона. Этот метод стал возможным благодаря сканированию КТ черепа Аменхотепа, сделанному в 2021 году.
Эта работа была проведена палеорадиологом Сахаром Н. Салимом из Каирского университета и египтологом Захи Хавассом, которые не одобряют цифровые воспроизведения и описывают их как "научно некорректные".
Несмотря на это, их работа "фактически распаковала" мумифицированные остатки Аменхотепа с помощью КТ-сканирования и раскрыла детали его внешности, сохранившиеся структуры скелета и некоторых внутренних органов, в том числе сердце и мозг.
Сканирование не указало причину смерти, но оценило возраст умершего примерно 35 лет.
Их работа также показала, что он получил ряд посмертных травм, "вероятно, нанесенных грабителями гробниц или бальзамовщиками, позже перевернувшими мумию", — сказал соавтор Мораэса, археолог Майкл Хабихт из Университета Флиндерса в Австралии.
Оно также показало, что Аменхотеп был ростом около 167 см, его зубы были в хорошем состоянии, и у него были вьющиеся волосы.
"Скрестив данные по всем проекциям, мы создали окончательный бюст и дополнили структуру историческим костюмом", — сказал Мораес.
Когда Мораес показал лицо фараона, он заметил, что он не соответствует богу, изображенному на статуях.
"Многие мумии, такие как Аменхотеп I, демонстрируют ретрогнатизм или перекус, и это, как правило, не отражается в статуях совместимым образом", — сказал он. "В общем, статуи Аменхотепа I совместимы в области носа, но грациозны в области глабеллы и больше выступают в области подбородка".
Правление Аменхотепа I наступило после изгнания его отцом Яхмосом I гиксосских захватчиков и успешного воссоединения Египта – и представляло собой нечто вроде золотого века для Древнего Египта.
"Новое царство" не только процветало и было безопасным, но и Аменхотеп I также руководил религиозным строительством и успешными военными кампаниями против Ливии и Северного Судана.
"При мирном правлении Аменхотепа I начался подъем Египта и расцвет Нового царства", — сказал Хабихт.
Имя Аменхотеп означало "Амон доволен" — отсылка к древнеегипетскому богу воздуха.
Цифровая реконструкция Мораеса и Хабихта предлагает первый своего рода взгляд на лицо этого прославленного царя. Это стало возможным благодаря египтологам, проложившим путь для этой работы.
"Эта работа была сделана не только нами, но и всеми, кто серьезно изучал и изучает Древний Египет, всегда делясь информацией", — сказал Мораес.
Напомним, ранее ученые наконец-то воспроизвели настоящее лицо египетской мумии, кричащей в муках. Она была найдена в 1935 году в Дейр-эль-Бахаре и только теперь ее реконструировали.
Читайте также: