Ученые воспроизвели лицо египетского фараона, основавшего Долину царей: как он выглядел (фото)

Он скончался 3500 лет назад.

Эксперты по графике воспроизвели лицо фараона, который основал Долину царей и переписал историю Древнего Египта.

Об этом сообщает Daily Mail.

Аменхотеп I – второй правитель 18-й династии Египта – полагают, что умер 3500 лет назад в возрасте около 35 лет, после чего его тщательно сохранили с помощью мумификации.

Он был первым, кого похоронили в Долине царей — месте упокоения почти всех фараонов 18-й, 19-й и 20-й династий.

После смерти ему поклонялись как богу, в первую очередь потому, что он ввел Египет в новую эпоху мира и процветания во время своего правления.

Аменхотеп I / Фото: The British Museum

Сисеро Мораес, бразильский 3D-дизайнер, специализирующийся на судебно-медицинской реконструкции лиц, создал эти изображения разными методами.

Один из них содержал распределение маркеров толщины мягких тканей по черепу фараона, руководствуясь данными компьютерной томографии (КТ) живых доноров. Другой метод – это метод, называемый анатомической деформацией, при котором цифровое воспроизведение головы донора корректировалось до тех пор, пока череп не совпадал с черепом фараона. Этот метод стал возможным благодаря сканированию КТ черепа Аменхотепа, сделанному в 2021 году.

Аменхотеп I / Фото: Cicero Moraes/Pen News

Эта работа была проведена палеорадиологом Сахаром Н. Салимом из Каирского университета и египтологом Захи Хавассом, которые не одобряют цифровые воспроизведения и описывают их как "научно некорректные".

Несмотря на это, их работа "фактически распаковала" мумифицированные остатки Аменхотепа с помощью КТ-сканирования и раскрыла детали его внешности, сохранившиеся структуры скелета и некоторых внутренних органов, в том числе сердце и мозг.

Сканирование не указало причину смерти, но оценило возраст умершего примерно 35 лет.

Аменхотеп I / Фото: Cicero Moraes/Pen News

Их работа также показала, что он получил ряд посмертных травм, "вероятно, нанесенных грабителями гробниц или бальзамовщиками, позже перевернувшими мумию", — сказал соавтор Мораэса, археолог Майкл Хабихт из Университета Флиндерса в Австралии.

Оно также показало, что Аменхотеп был ростом около 167 см, его зубы были в хорошем состоянии, и у него были вьющиеся волосы.

"Скрестив данные по всем проекциям, мы создали окончательный бюст и дополнили структуру историческим костюмом", — сказал Мораес.

Когда Мораес показал лицо фараона, он заметил, что он не соответствует богу, изображенному на статуях.

"Многие мумии, такие как Аменхотеп I, демонстрируют ретрогнатизм или перекус, и это, как правило, не отражается в статуях совместимым образом", — сказал он. "В общем, статуи Аменхотепа I совместимы в области носа, но грациозны в области глабеллы и больше выступают в области подбородка".

Правление Аменхотепа I наступило после изгнания его отцом Яхмосом I гиксосских захватчиков и успешного воссоединения Египта – и представляло собой нечто вроде золотого века для Древнего Египта.

"Новое царство" не только процветало и было безопасным, но и Аменхотеп I также руководил религиозным строительством и успешными военными кампаниями против Ливии и Северного Судана.

"При мирном правлении Аменхотепа I начался подъем Египта и расцвет Нового царства", — сказал Хабихт.

Имя Аменхотеп означало "Амон доволен" — отсылка к древнеегипетскому богу воздуха.

Цифровая реконструкция Мораеса и Хабихта предлагает первый своего рода взгляд на лицо этого прославленного царя. Это стало возможным благодаря египтологам, проложившим путь для этой работы.

"Эта работа была сделана не только нами, но и всеми, кто серьезно изучал и изучает Древний Египет, всегда делясь информацией", — сказал Мораес.

Напомним, ранее ученые наконец-то воспроизвели настоящее лицо египетской мумии, кричащей в муках. Она была найдена в 1935 году в Дейр-эль-Бахаре и только теперь ее реконструировали.

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