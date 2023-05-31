Ученые воспроизвели лицо фараона Тутанхамона: как он выглядел (фото)

Все, что у них было – это размеры и изображения черепа.
Ученые завершили цифровую модель египетского фараона Тутанхамона, скончавшегося более 3300 лет назад.
Об этом пишет dailymail.co.uk.
Его лицо было воспроизведено с использованием измерений черепа и предварительных изображений его скелета.
Ученые из Бразилии, Австралии и Италии обнаружили, что фараон больше был похож на "молодого ученика", чем на лидера.
Бразильский эксперт по графике Циссер Мораес сказал: "Это была детективная работа, в которой следы информации были объединены, чтобы предоставить нам трехмерную модель черепа. С данными о пропорциях и некоторыми важными цефалометрическими измерениями можно было взять цифровой череп виртуального донора и настроить его так, чтобы он стал черепом Тутанхамона. Глядя на него, мы видим скорее молодого студента, чем политика, полного обязанностей, что делает историческую личность еще более интересной".
Мораес считает, что он и его команда провели большую работу по "возвращению фараона к жизни".
Он добавил: "Столкнувшись с исследованиями, которые мы разработали с данными живых людей, сравнивая прогнозы с фактическими измерениями, мы уверены, что в общей структуре есть хорошая совместимость с реальным лицом".
Со своей стороны, египтолог из Университета Флиндерса в Австралии и соавтор этого исследования Майкл Хабихт отметил, что их реконструкция удивительно близка к той, что была сделана французской командой несколько лет назад.
Команда добавила дополнительные элементы своей готовой работы, в частности субъективные элементы, чтобы очеловечить изображение, сделанное с помощью серии компьютерных томографов живых людей из разных предков.
Напомним, ученые показали пять самых красивых грудей по мнению мужчин и женщин. Как оказалось, размер – не самый важный фактор.
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