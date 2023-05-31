Ученые воспроизвели лицо фараона Тутанхамона: как он выглядел (фото)

Все, что у них было – это размеры и изображения черепа.

Ученые завершили цифровую модель египетского фараона Тутанхамона, скончавшегося более 3300 лет назад.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Его лицо было воспроизведено с использованием измерений черепа и предварительных изображений его скелета.

Ученые из Бразилии, Австралии и Италии обнаружили, что фараон больше был похож на "молодого ученика", чем на лидера.

Лицо Тутанхамона / Фото: dailymail.co.uk

Бразильский эксперт по графике Циссер Мораес сказал: "Это была детективная работа, в которой следы информации были объединены, чтобы предоставить нам трехмерную модель черепа. С данными о пропорциях и некоторыми важными цефалометрическими измерениями можно было взять цифровой череп виртуального донора и настроить его так, чтобы он стал черепом Тутанхамона. Глядя на него, мы видим скорее молодого студента, чем политика, полного обязанностей, что делает историческую личность еще более интересной".

Лицо Тутанхамона / Фото: dailymail.co.uk

Мораес считает, что он и его команда провели большую работу по "возвращению фараона к жизни".

Он добавил: "Столкнувшись с исследованиями, которые мы разработали с данными живых людей, сравнивая прогнозы с фактическими измерениями, мы уверены, что в общей структуре есть хорошая совместимость с реальным лицом".

Лицо Тутанхамона / Фото: dailymail.co.uk

Со своей стороны, египтолог из Университета Флиндерса в Австралии и соавтор этого исследования Майкл Хабихт отметил, что их реконструкция удивительно близка к той, что была сделана французской командой несколько лет назад.

Команда добавила дополнительные элементы своей готовой работы, в частности субъективные элементы, чтобы очеловечить изображение, сделанное с помощью серии компьютерных томографов живых людей из разных предков.

Напомним, ученые показали пять самых красивых грудей по мнению мужчин и женщин. Как оказалось, размер – не самый важный фактор.

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