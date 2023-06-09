Ученые воспроизвели лицо настоящего хоббита, жившего 60 000 лет назад (фото)

Ученые смогли реконструировать лицо Homo floresiensis – вымершего вида человека, известного как хоббит.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Скелет, относящийся к каменному веку, найдено в пещере на острове Флорес, Индонезия, в 2003 году.

Многонациональная команда использовала данные, полученные от современных людей и шимпанзе для создания сходства.

Скелет хоббита был обнаружен в 2003 году в пещере на острове Флорес, Индонезия. / Фото: Cicero Moraes via Pen News

Бразильский эксперт по графике Цицеро Мораес, соавтор нового исследования, описал некоторые отличия между современными видами и первыми людьми.

Он сказал: "Грубо говоря, у них, вероятно, был менее выступающий нос, чем у современных мужчин, область рта была немного больше, чем у нас, и объем мозга был значительно меньше".

Они также были гораздо меньше ростом.

Команда использовала данные, полученные от современных людей и шимпанзе / Фото: Cicero Moraes via Pen News

"Когда череп был представлен публике в 2004 году, фильм "Властелин колец" имел большой успех. Из-за того, что рост Homo floresiensis оценивается в 1,06 метра, прозвище хоббит идеально подходит", — отметил он.

При воспроизведении человеческих лиц по черепам ученые используют данные живых людей, чтобы определить, насколько толстой должна быть ткань в том или ином месте.

Реконструкция лица хоббита / Фото: Cicero Moraes via Pen News

Но реконструкция личности вымершего человеческого вида означала, что ученым нужен новый подход. Цицеро, опубликующий свое исследование в журнале 3D-компьютерной графики OrtogOnLineMag, сказал: "Мы сделали две компьютерные томографии — человека и шимпанзе. Затем мы деформировали оба, чтобы адаптировать их к структуре черепа Homo floresiensis, и интерполировали данные, чтобы получить представление о том, как могло выглядеть его лицо. Результат был вполне удовлетворительным, поскольку он показал лицо, наделенное элементами, напоминающими нам как современных мужчин, так и наших эволюционных предков".

К моменту открытия считалось, что Homo floresiensis не старше 20 000 лет. Однако сейчас считается, что скелету 60 000 лет.

Напомним, недавно ученые воспроизвели лицо фараона Тутанхамона. Ученые обнаружили, что фараон больше был похож на "молодого ученика", чем на лидера.

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