Ученые воспроизвели лицо неандертальца с волосами и без – фото

Неандертальцы умерли около 40 000 лет назад.

Ученые создали новую реконструкцию лица неандертальца с волосами и без.

Об этом пишет livescience.com.

В 1908 году группа католических священников обнаружила останки в коммуне, известной как Ла-Шапель-о-Сен, на юге центральной Франции. Сначала считалось, что это гомосапиенс.

Впрочем, ученые пришли к выводу, что они на самом деле принадлежат неандертальцу, вымершему около 40 тысяч лет назад.

Теперь через 115 лет был создан цифровой облик мужчины. Считается, что к моменту смерти ему было около 40 лет, а жил он в период между 47 000 и 56 000 годами назад.

Неандерталец / Фото: Cicero Moraes

Судебно-медицинский эксперт использовал снимки черепа, полученные с помощью компьютерной томографии (КТ), а затем импортировал замеры вдоль горизонтальной плоскости Франкфурта (линии, проходящей от нижней части глазницы к верхней части ушного отверстия) на основе человеческого черепа, взятого из базы данных доноров. Это дало исследователям необходимую основу для определения формы лица.

Затем художники использовали маркеры толщины мягких тканей живых людей-доноров, чтобы в цифровом виде построить кожу и мышцы. Затем они улучшили приближение, чтобы сделать его более реалистичным, добавив такие детали как цвет кожи и волос. Из исследования неясно, были эти цвета основаны на анализе ДНК или обоснованном предположении.

Напомним, компания Маска ищет добровольца, чтобы встроить в его мозг компьютер. Он хочет встроить в мозг человека компьютер, который сможет передавать сигналы другим электронным носителям.

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