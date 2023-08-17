Ученые воспроизвели лицо самого старого мужчины, жившего 90 000 лет назад: как он выглядел (фото)

Его череп был обнаружен в 1932 году в пещере в Израиле.

Ученые воспроизвели лицо самого старого Homo sapiens с помощью судебно-медицинской реконструкции.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Схул 5 – череп в возрасте 90 000 лет, обнаруженный в 1932 году в пещере Схул на горе Кармель, Израиль. Этот череп взрослого мужчины имеет относительно современные черты, в частности более высокий лоб, но сохраняет архаические черты, среди которых слегка выступающие надбровные дуги и лицо.

Череп homo sapiens / Фото: Cicero Moraes via Pen News

И теперь, благодаря бразильскому эксперту по графике Цицеро Мораесу и его команде, создавшим 3D-подобие Схула 5, можно увидеть лицо раннего из когда-либо обнаруженных современных людей.

Лицо первого мужчины / Фото: Cicero Moraes via Pen News

"Мы видим сильного мужчину, который готов бороться за выживание, — сказал он. — Основой для приближения стал 3D-сканированный череп. Состояние его было очень хорошим, потому что значительная часть черепа была в наличии, а небольшая часть была реконструирована специалистами. В этой работе использовалась техника анатомической деформации. Грубо говоря, томография современного человека настроена так, что череп современного человека превращается в ископаемый Схул 5. Мягкая ткань — кожа, мышцы, жир и т. д. — повторяет деформацию и создает приблизительное лицо, которое было бы лицом окаменевшего человека".

Лицо первого мужчины / Фото: Cicero Moraes via Pen News

Наука ведет к объективному воспроизведению, изображенному в черно-белых тонах без выражения. Но субъективные элементы, такие как оттенок кожи, цвет глаз и волосы часто добавляются.

Лицо первого мужчины / Фото: Cicero Moraes via Pen News

Считается, что мужчине, ныне известному как Схул 5, во время смерти было от 30 до 40 лет.

Сначала ученые думали, что он принадлежал к более раннему человеческому виду из-за крепости его черепа, но теперь считается, что он был ранним человеком разумным.

Однако будет ли он самым старым когда-то найденным человеком разумным, зависит от того, как классифицируют других претендентов.

"Это очень интересный вопрос, и ведутся огромные споры о том, кто был первым человеком или даже о том, что такое архаичный человек", — сказал Мораес. "Что было очевидным в случае со Схулом 5, так это то, что это человек, но со структурой, несколько отличающейся от современных мужчин. Для меня большая честь приблизить эту личность и предоставить некоторые структурные данные процесса, сравнив результаты с другими лицами рода Homo. Я считаю, что по крайней мере это добавляет еще одну часть в эту большую головоломку, которая является историей эволюции человека".

Цицерон опубликовал свое исследование в журнале 3D-компьютерной графики OrtogOnLineMag.

Напомним, ранее искусственный интеллект воспроизвел лицо первой европейской женщины-амазонки. Череп женщины был обнаружен в 1950 году и считается самым старым анатомически современным человеком, когда-то генетически секвенированным.

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