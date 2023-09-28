Ученые воспроизвели "самый страшный звук в мире", который использовался для жертвоприношений — видео

Ученые воспроизвели один из самых страшных звуков в мире, используемых для человеческих жертвоприношений.

Об этом пишет Daily Star.

Ацтекский свисток смерти, использовавшийся тысячи лет назад, был воспроизведен с помощью технологии 3D-печати. Новая версия была сделана на основе единственной хорошо сохранившейся модели, найденной во время раскопок в Мексике в 1990-х годах.

Имея форму черепа, он издает ужасный пронзительный визг, когда у него дуют. Считается, что его использовали перед тем, как было принесено человеческое жертвоприношение в честь Бога Ветра Эхекатля. Шум, исходящий из объекта, похож на исступленный крик – и теперь он был воспроизведен экспертами Action Lab.

Джеймс Оргилл сказал: "Этот звук считается самым страшным в мире. Хотите верьте или нет, но это не человеческий крик. Звук, издающий предсмертный свисток, внушает страх в ваше сердце. По какой-то причине эффект от крика становится сильнее, когда вы на самом деле не наблюдаете, как человек дует в свисток, может быть потому, что ваш мозг знает, что это свист".

Далее он объясняет, что свисток имеет форму человеческого горла, и все они имеют смесь частот, причем диапазон 1000 Гц является сильнейшим. Он добавил: "Самый страшный крик людей приходится на частоту около 1000 Гц".

Затем он использует четыре свистка, которые он сделал с помощью 3D-принтера, причем один из них звучит как женский крик. Утверждалось, что парень, первым дувший в свисток, обнаруженный в Мехико, настолько испугал своего коллегу, что они заплакали и поклялись никогда больше не дуть в него.

Однако до того момента, как он решил подуть, считалось, что загадочный предмет — только игрушка, поскольку он был найден погребенным вместе с телом.

Напомним, ученые прогнозируют, что через 250 млн лет все континенты Земли объединятся. Жизнь будет под угрозой.

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