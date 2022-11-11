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Ученые воспроизвели вид беременной египетской мумии, умершей 2 тысячи лет назад (видео)

Ученые воспроизвели вид беременной египетской мумии, умершей 2 тысячи лет назад (видео)

Фото: Associated Press

Специалисты выяснили, что женщина жила во времена правления Клеопатры.

Команда польских исследователей проанализировала забальзамированную женщину, которую условно назвали "Таинственная леди". Предполагается, что она умерла 2000 лет назад на 28-й неделе беременности.

Об этом пишет Daily Mail.

Ученые тщательно использовали останки и череп для реконструкции. Теперь можно увидеть, как выглядело ее лицо в I веке до нашей эры.

Мумию обнаружили в начале 1800-х годов. Ученые выяснили, что эта женщина жила во время правления Клеопатры. Тогда город Фивы был очень резвым. В 1826 году мумию вывезли в Варшаву. С ее телом было немало амулетов для путешествия в загробный мир.

Недавно ученые провели реконструкцию лица этой мумии. Итальянская судебный антрополог и участник Варшавского проекта мумий Шанталь Милань отметила, что кости и череп дают много информации о лицах человека.

"Хотя это нельзя считать точным портретом, череп, как и многие анатомические части, уникален и демонстрирует набор форм и пропорций, которые появятся на окончательном лице", — добавила она.

Напомним, во время археологических раскопок ученые раскопали секретную гробницу древнеегипетского генерала, руководившего армией иностранных наемников.

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