Ученые воспроизвели вид беременной египетской мумии, умершей 2 тысячи лет назад (видео)

Команда польских исследователей проанализировала забальзамированную женщину, которую условно назвали "Таинственная леди". Предполагается, что она умерла 2000 лет назад на 28-й неделе беременности.

Об этом пишет Daily Mail.

Ученые тщательно использовали останки и череп для реконструкции. Теперь можно увидеть, как выглядело ее лицо в I веке до нашей эры.

Мумию обнаружили в начале 1800-х годов. Ученые выяснили, что эта женщина жила во время правления Клеопатры. Тогда город Фивы был очень резвым. В 1826 году мумию вывезли в Варшаву. С ее телом было немало амулетов для путешествия в загробный мир.

Недавно ученые провели реконструкцию лица этой мумии. Итальянская судебный антрополог и участник Варшавского проекта мумий Шанталь Милань отметила, что кости и череп дают много информации о лицах человека.

"Хотя это нельзя считать точным портретом, череп, как и многие анатомические части, уникален и демонстрирует набор форм и пропорций, которые появятся на окончательном лице", — добавила она.

Напомним, во время археологических раскопок ученые раскопали секретную гробницу древнеегипетского генерала, руководившего армией иностранных наемников.

В Египте археологи нашли 20 неограбленных саркофагов с мумиями

Читайте также: