Ученые воспроизвели внешность Девы Марии: не такая, как на иконах

Лицо Девы Марии Гваделупской реконструировал художник Мигель Анхель Оманья Рохас из Мексики. Технология на основе ИИ потратила недели на анализ изображений Марии, изучая каждую деталь в ее образе.

Об этом пишет DailyMail.

Автор реконструкции говорит, что результаты его работы позволяют наконец-то увидеть, как выглядела самая известная женщина в реальной жизни.

Система искусственного интеллекта смогла идентифицировать ключевые особенности лица Марии, например, структуру лица, тон кожи и прочее, чтобы воспроизвести реалистичный снимок.

Фото: Daily Mail

"Это наиболее приближенное изображение, которое смог сделать искусственный интеллект", — сказал Рохас.

Напомним, новое исследование Туринской плащаницы раскрыло тайну артефакта. Ученые использовали новую технологию для определения возраста льняной ткани.

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