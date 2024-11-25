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Ученые воспроизвели внешность Девы Марии: не такая, как на иконах

Ученые воспроизвели внешность Девы Марии: не такая, как на иконах

Художник с помощью ИИ реконструировал лицо Девы Марии / Фото: Associated Press

Художник использовал искусственный интеллект.

Лицо Девы Марии Гваделупской реконструировал художник Мигель Анхель Оманья Рохас из Мексики. Технология на основе ИИ потратила недели на анализ изображений Марии, изучая каждую деталь в ее образе.

Об этом пишет DailyMail.

Автор реконструкции говорит, что результаты его работы позволяют наконец-то увидеть, как выглядела самая известная женщина в реальной жизни.

Система искусственного интеллекта смогла идентифицировать ключевые особенности лица Марии, например, структуру лица, тон кожи и прочее, чтобы воспроизвести реалистичный снимок.

© Daily Mail
Фото: Daily Mail

"Это наиболее приближенное изображение, которое смог сделать искусственный интеллект", — сказал Рохас.

Напомним, новое исследование Туринской плащаницы раскрыло тайну артефакта. Ученые использовали новую технологию для определения возраста льняной ткани.

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