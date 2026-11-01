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ТСН в социальных сетях

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Категория
Наука и IT
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Ученые воспроизвели внешность обезглавленного мужчины — как это удалось

Обезглавление, возможно, было малоизвестным погребальным обрядом для некоторых южных британцев, поскольку в этом регионе были обнаружены другие обезглавленные тела примерно в то же время.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Лицо мужчины, похороненного во втором веке

Лицо мужчины, похороненного во втором веке / © Live Science

Исследователи виртуально реконструировали лицо мужчины, которому отрубили голову после смерти почти 2000 лет назад, а затем похоронили вблизи римского военного форта в Шотландии.

Об этом пишет Live Science.

Ученые не знают, почему мужчину обезглавили. В то же время подсказки могут дать другие захоронения, обнаруженные в сотнях километров от форта. Химический анализ останков показал, что этот человек вырос в южной части Великобритании.

Как заявил археолог Джон Х. Рид из организации Trimontium Trust, обезглавление тел могло быть своеобразным погребальным обрядом, практиковавшимся среди некоторых жителей южной Британии: в том же регионе были обнаружены и другие обезглавленные останки, относящиеся примерно к тому же периоду.

Муж умер между 142 и 165 годами нашей эры, к моменту смерти ему было около 50 лет. Ученые обнаружили его останки рядом с римским фортом в Инвереске — на восточном побережье Шотландии, юго-восточнее того места, где сегодня расположен Эдинбург.

Анализ скелета показал, что мужчина вел активный образ жизни. У него был сломан нос, впоследствии выросший, а на правом локте оказались значительные костные разрастания — возможно, вследствие артрита. По словам Рида, эти разрастания могли являться реакцией организма на физическую травму.

В почве Шотландии редко сохраняются человеческие скелеты, что делает находку захоронения римской эпохи необычной. Хотя мужчине после смерти отрубили голову, другие аспекты его могилы свидетельствуют о том, что его похоронили с достоинством.

Напомним, палеонтологи делали сенсационное открытие, исследовав гигантские окаменевшие остатки странного организма, который доминировал на суше примерно 400 млн лет назад. Оказалось, что этот загадочный гигант разрушает все современные представления о биологии, ведь у него нет аналогов среди нынешних живых существ.

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