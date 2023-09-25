Ученые воспроизвели возникновение жизни во Вселенной

Ученые пришли к выводу, что существуют сотни путей, по которым могла бы развиваться жизнь во Вселенной.

Об этом пишет IFLScience.

Авторы исследования отмечают, что человечеству вряд ли удастся когда-нибудь узнать, что произошло на планете, чтобы зародилась жизнь. Однако ученые создали несколько планетарных условий в пробирке, что позволит понять, как вообще могла развиваться динамика поддержания жизни.

В ходе исследования ученые использовали элементы периодической таблицы и обнаружили 270 комбинаций молекул с автокаталитическими свойствами. Ученые отмечают, что они сосредоточились на поиске реакций сопропорционирования, которые производят несколько копий одних и тех же молекул. В то же время, чем больше молекул образуется, тем быстрее протекает реакция.

Ранее сообщалось, что жизнь на нашей планете появилась примерно 3,7 млрд лет назад. Тогда первые микроорганизмы жили на Земле, получавшей меньше света Солнца, чем сейчас. Поэтому считается, что на планете должно быть очень холодно. Но все данные указывают, что на ранней Земле все же было тепло. И, скорее всего, это тепло поддерживалось за счет метана.

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