Ученые восстановили утраченную рукопись Библии: что удалось прочитать

Библия / © Associated Press

Историки восстановили часть древней библейской рукописи, известной как Кодекс H, применив современные технологии анализа изображений. Речь идет о тексте VI века, который долгое время оставался скрытым под более поздними надписями и считался утраченным.

Об этом сообщило издание Popular Mechanics.

Речь идет о пергаменте, который в Средневековье повторно использовали монахи на горе Афон. В частности, в 1218 году монах Маркарий во время реставрации библейского комментария использовал остатки старой рукописи для укрепления обложки. До этого книгу с Посланиями апостола Павла разобрали другие монахи — вероятно, из-за ее повреждения или потери актуальности. Части рукописи впоследствии разошлись по разным изданиям и оказались в нескольких странах.

Первые следы Кодекса H обнаружили во время каталогизации книг в парижском аббатстве Сен-Жермен-де-Пре. Тогда нашли несколько листов пергамента из Посланий апостола Павла, вшитых в переплеты других томов. В последующие века отдельные фрагменты рукописи находили и в других собраниях.

На современном этапе исследования удалось существенно расширить объем известного материала. Команда теолога Гаррика Аллена из Университета Глазго в сотрудничестве с Электронной библиотекой ранних рукописей проанализировала повторно использованные страницы. В итоге удалось восстановить, перевести и транскрибировать 42 страницы текста.

Ключевую роль в этом сыграла мультиспектральная визуализация, которая позволила обнаружить следы первичного текста, несмотря на то, что его перекрыли новыми чернилами. Из-за химических свойств этих чернил возник эффект переноса: текст частично отразился на соседних листах, образовав «зеркальные» отпечатки, почти незаметные без специального оборудования.

Именно анализ этих отпечатков позволил воссоздать содержание, в частности ранние списки глав Посланий, а также исправления и заметки переписчиков VI века. Часть текстов удалось прочитать даже по цифровым изображениям страниц, которые физически недоступны для исследования.

Ученые установили не только факт повторного использования рукописи, но и смогли объяснить, как и почему это произошло. Происхождение текста подтвердили с помощью радиоуглеродного анализа — он датируется VI веком.

В то же время исследователи обращают внимание, что изучение библейских текстов обычно сосредотачивается на их содержании как сложившегося канона, а не на истории создания и сохранения самих рукописей. По словам Аллена, это оставляет без внимания важные аспекты развития текста.

В частности, Новый Завет формировался в течение длительного времени и претерпевал многочисленные изменения, переводы и культурные влияния.

«Рукописи, которые путешествовали по разным регионам, также несут культурные записи, которые могут содержать скрытые течения политических и колониальных взглядов, а также вопросы о том, как они были получены, и потенциально коррупционные действия, которые могут скрываться под ними», — говорится в статье.

Аллен отметил, что Кодекс H является важным источником для понимания христианских писаний. Выявление новых свидетельств о его первоначальном виде, особенно в таком объеме, он назвал «монументальным».

