Ученые, возродившие вымершего 10 000 лет назад волка, вернут к жизни еще трех культовых существ

Шерстистый мамонт / © Live Science

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Ученые шокировали мир, вернув к жизни вымерший вид волка, исчезнувшего с нашей планеты более 10 000 лет назад, но выдающаяся генно-инженерная компания, стоящая за этим чудом, не останавливается на достигнутом.

Об этом пишет Mirror.

Фирма Colossal Biosciences, базирующаяся в Техасе, США, раскрыла свои планы по реинтродукции нескольких других исторических существ.

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Шерстистый мамонт

Шерстистый мамонт / © Live Science

Фирма секвенировала геном шерстистого мамонта и заявила, что «положительно» оценила возможность возвращения этих существ, не блуждавших по планете около 4 000 лет, в ближайшие несколько лет. Компания Colossal также заявила, что открыла способ получения стволовых клеток слона, имеющих решающее значение для процесса вымирания.

Генеральный директор компании Бен Ламм заявил, что первые детеныши этого пропавшего вида могут появиться на свет уже в ближайшие несколько лет. Главная научная сотрудница Бет Шапиро сообщила, что в марте ученые создали «шерстистых мышей» как первый шаг к возвращению мамонтов в природу.

Она сказала: «Это очень волнительно для нас, потому что это подтверждает, что гены и семейства генов, которые мы идентифицировали с помощью нашего подхода сравнительной геномики, действительно вызывают у животных шерстяную шерсть, золотистое покрытие и более длинные волоски. И именно таким образом мы собираемся создавать мамонты будущего».

Додо

.Додо / © скриншот с видео

Птицы дронт также попали в список Colossal, поскольку фирма обнаружила, что будет использовать сохраненную ДНК додо в музеях для генной инженерии генома. Генетическая последовательность культового вида была воспроизведена в 2022 году, но генеральный директор объяснил, что для этого нужно было создать генетическое разнообразие птиц, поэтому этот проект на несколько шагов отстает от других.

Тасманский тигр

Тасманский тигр / © Getty Images

Тасманский тигр, также известный как тилацин, также попал в список невероятных видов, поскольку в прошлом году компания Colossal Biosciences заявила, что совершила огромный прорыв в возвращении этого сумчатого, вымершего в 1936 году. Команда секвенировала полный геном в 2017-м, но в 2024 году обнаружила 108-летний сохранившийся образец, что позволило исследователям выделить последовательность ДНК, которая, как они утверждают, на 99,9% совпадает с оригиналом.

Несмотря на последние успехи Colossal Biosciences, эксперты предостерегают, что этот процесс не создал точную копию вымершего лютоволка. Зоолог Филипп Седдон, профессор Университета Отаго в Новой Зеландии, описал их как «генетически модифицированные серые волки».

Напомним, собаки в Чернобыльской зоне генетически отличаются от обычных.