Ученые впервые исследовали образцы почвы с темной стороны Луны – вот их выводы

Дистанционное зондирование ранее показывало, что обратная сторона имеет другой рельеф и более толстую кору.

Ученые проанализировали почву и породу, добытые на обратной стороне Луны во время миссии Китая Chang'e 6. Образцы показывают, чем отличаются две стороны спутника Земли.

Об этом пишет CNN.

Возраст подавляющего большинства вулканической породы – около 2,8 миллиарда лет. Это означает, что местность, где приземлился китайский аппарат, была вулканически активна.

Предварительный анализ почвы, взятой с видимой стороны Луны во время программ Apollo (NASA) и "Луна" (Россия), не показал такой активности. Миссии 1960—1970 годов раскрыли человечеству тайну образования Луны, а также тот факт, что когда-то она была полностью покрыта магмой.

"Довольно молодой возраст базальтов, найденных во время миссии Chang'e 6, вызывает удивление. Они почти не содержат радиоактивных элементов. Это наталкивает на вопрос — как и почему вообще были сформированы эти породы", — сказал Клайв Нил, профессор Университета Нотр-Дам.

Напомним, китайское национальное космическое управление сообщило об успешном возвращении опытного зонда Chang'e-6 на Землю с первыми в истории образцами грунтов с обратной стороны Луны.

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