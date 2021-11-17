Ученые впервые обнаружили уникальный минерал из мантии Земли

Минерал должен помочь понять, как выглядит нижняя мантия Земли.
Ученые были удивлены, обнаружив ранее невиданный тип минерала после изучения большого алмаза из глубины планеты.
Об этом пишет newscientist.
Минерал – давемаоит – должен помочь исследователям понять, как выглядит нижняя мантия Земли.
Он был обнаружен внутри крошечного кусочка камня, уложенного в алмаз, образовавшегося на глубине более 660 км. Считается, что этот минерал естественно встречается глубоко внутри планеты, появляясь у нижней мантии Земли.
Геологи предполагали, что давемаоит будет распространенным и геохимически важным минералом в мантии Земли. Но ученые никогда не находили прямых доказательств его существования, потому что он распадается на другие минералы, когда движется к поверхности и падает давление.
"Открытие давемаоита стало неожиданностью", — сказал ведущий автор исследования Оливер Чаунер.
Ранее стало известно, что исследование, которое возглавил Кристофер Дж. Спенсер, ученый-геолог из Университета Квинз в Кингстоне (Канада), свидетельствует, что в течение первого миллиарда лет в истории нашей планеты кора Земли была более чем вдвое тоньше, чем сейчас. Именно в это время начали формироваться современные горные массивы, включая Гималаи.
Читайте также:
- Google Earth показал, как изменилась Земля за последние 37 лет в 3D-формате: видео
- Скорость вращения Земли вокруг своей оси выросла
- В США нашли окаменелость неизвестного животного в возрасте 300 миллионов лет: фото