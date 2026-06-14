Ученые впервые показали "сердце" нашей галактики: там прячется черная дыра-монстр

Ученые впервые сфотографировали черную дыру

Реклама

Ученые опубликовали первое в истории изображение черной дыры в центре нашей Галактики. Коллаборация Event Horizon Telescope (EHT) представила первый прямой снимок сверхмассивной черной дыры Стрелец А*, расположенной в сердце Млечного Пути.

Об этом сообщает Space Daily.

Как выглядит черная дыра в центре Млечного Пути

Это событие подтвердило прогнозы общей теории относительности Альберта Эйнштейна и открыло новую эру в исследовании экстремальной гравитации. Опубликованное изображение демонстрирует яркое, несколько неравномерное кольцо света, окружающее темный центр, так называемую «тень» черной дыры.

Реклама

Сама черная дыра имеет массу, которая примерно в 4 миллиона раз превышает солнечную, и расположена на расстоянии около 27 000 световых лет от Земли.

Хотя объект является самой близкой к нам сверхмассивной черной дырой, зафиксировать его оказалось очень сложно. Свет на снимке древний в двух смыслах, поскольку фотоны покинули центр Галактики десятки тысяч лет назад, а непосредственная запись данных состоялась еще в 2017 году.

Для съемки учёные объединили восемь радиообсерваторий по всей планете в единый виртуальный телескоп размером с Землю. Следующие пять лет более 300 исследователей из 80 институтов занимались «сшивкой» полученных фрагментов данных и превращением сырых сигналов в четкую визуализацию.

В 2019 году команда EHT уже представила миру исторический первый снимок черной дыры M87 в галактике Мессье 87. Несмотря на то, что она расположена гораздо дальше, ее масса составляет около 6,5 миллиарда масс Солнца. Из-за колоссальных размеров вещество вокруг нее вращается медленно. Это обеспечило стабильность картинки.

Реклама

Черная дыра Стрелец А* оказалась динамичной. Ученые поделились, что фотографирование черной дыры похоже на попытку сфотографировать непоседливого ребенка.

Чтобы преодолеть этот эффект, команде пришлось создать огромную библиотеку симуляций, усреднить тысячи вариантов изображений и полностью переписать математические методы, ранее использовавшиеся для стабильной M87.

Эйнштейн был прав

Полученные результаты точно совпали с теоретическими расчетами. Измеренный диаметр кольца составил около 51,8 микросекунды дуги. Ученые были поражены, насколько хорошо размер кольца согласуется с прогнозами теории относительности Эйнштейна.

Наличие подробных снимков двух совершенно разных по масштабу черных дыр, подчиняющихся одной теории, сужает пространство для альтернативных физических гипотез. Как отметила Сирка Маркофф, сопредседатель Научного совета EHT, это доказывает, что именно общая теория относительности управляет процессами в непосредственной близости к черным дырам, а любые расхождения на расстоянии обусловлены только свойствами окружающего материала.

Реклама

Ученые из других команд уже успели рассориться и подвергнуть сомнению все открытия коллег. В частности, ученые подвергают сомнению кольцевидную форму объекта. Однако коллаборация EHT защитила свои методы, подчеркнув, что модель «кольца с центральной впадиной» наиболее вероятно и математически обоснована.

Когда проснется черная дыра в центре нашей галактики

Напомним, в центре нашей галактики расположена сверхмассивная черная дыра Стрелец A*, которая по массе в 4,3 миллиона раз больше Солнца. Сейчас она находится в состоянии покоя, однако ученые прогнозируют ее пробуждение через 2,4 миллиарда лет.

Это произойдет, когда Млечный Путь столкнется с карликовой галактикой Большое Магелланово Облако, которая обеспечит черную дыру огромным количеством материи для «питания».

Когда черные дыры становятся активными, они вовлекают газ и пыль в аккреционный диск, где материя вращается с невероятной скоростью. В некоторых случаях этот процесс сопровождается выбросами гигантских, мощных потоков газа и энергии.

Реклама

Несмотря на то, что теоретически мощное излучение и направленные в нашу сторону струи активной черной дыры способны разрушить озоновый слой Земли, планета останется в безопасности. Нас защитят огромное расстояние в 26 000 световых лет от центра галактики, а также большие объемы космического газа и пыли, которые отфильтруют остаточное излучение.

Новости партнеров