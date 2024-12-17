Ученые впервые провели вскрытие редчайшего зубатого кита: что удалось узнать

В Новой Зеландии ученые осуществили первое в мире вскрытие зубатого кита Mesoplodon traversii, одного из самых редких видов морских млекопитающих, о котором до сих пор почти ничего не было известно.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Этот кит длиной 5 метров, найденный мертвым на берегу, стал важным объектом научных исследований. С момента открытия вида было зафиксировано только шесть его особей, ни одна из которых не виделась живой.

Вскрытие предоставило уникальную информацию об анатомии и пищевых привычках китов Mesoplodon traversii. Оказалось, что у них девять желудков, а в их рационе преобладают кальмары. Кроме того, ученые обнаружили паразитических червей и неизвестные организмы, требующие дальнейших исследований.

Это открытие позволило выяснить, что у этих китов есть рудиментарные зубы и кости задних конечностей, что подтверждает их происхождение от наземных млекопитающих. Эти находки важны для понимания эволюционных процессов и коммуникации между китами.

Во время разреза китов Mesoplodon traversii ученые обнаружили интересные эволюционные особенности, в частности крошечные рудиментарные зубы в верхней челюсти. Это важная находка, свидетельствующая о том, что эти киты происходят от предков с полностью функциональными зубьями. С изменением пищевых привычек и образа жизни зубы потеряли свою первоначальную функцию, но сохранились в виде рудиментов.

Кроме зубов ученые также описали рудиментарные кости задних конечностей китов, которые являются остатками их наземных предков. Эти кости теперь играют ограниченную роль, но могут быть важными при размножении.

Напомним, ученые обнаружили окаменелости саблезубого хищника, от которого произошли все млекопитающие.

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