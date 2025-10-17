- Дата публикации
Ученые впервые разработали "эликсир молодости"
Исследователи выяснили, что белок PF4 возвращает стволовым клеткам силу и молодость.
Американские исследователи из Университета Иллинойса в Чикаго обнаружили ключевой механизм старения крови — потерю белка под названием platelet factor 4 (PF4).
Результаты работы опубликованы в журнале Blood.
Как выяснилось, его уровень снижается с возрастом, из-за чего стволовые клетки костного мозга начинают работать хуже, в результате чего повышается риск возникновения воспалений, рака крови и сердечно-сосудистых заболеваний.
Также стало известно, что у молодых организмов PF4 регулирует разделение кроветворных стволовых клеток и предотвращает их чрезмерное размножение. С возрастом этот контроль ослабевает — клетки делятся чаще, накапливают мутации и теряют способность производить полноценные лимфоциты, ослабляя иммунную систему.
Исследователи считают, что PF4 — это «эликсир молодости», но его можно использовать только как часть омолаживающей комплексной терапии, направленную на борьбу с возрастными нарушениями крови и иммунитета.
Ранее сообщалось, что у новорожденных обнаружили новый вид диабета, связанный с мутацией в гене TMEM167A.