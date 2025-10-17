Ученые впервые разработали "эликсир молодости"

Эксперты совершили прорыв в исследовании клеток крови / © pixabay.com

Американские исследователи из Университета Иллинойса в Чикаго обнаружили ключевой механизм старения крови — потерю белка под названием platelet factor 4 (PF4).

Результаты работы опубликованы в журнале Blood.

Как выяснилось, его уровень снижается с возрастом, из-за чего стволовые клетки костного мозга начинают работать хуже, в результате чего повышается риск возникновения воспалений, рака крови и сердечно-сосудистых заболеваний.

Также стало известно, что у молодых организмов PF4 регулирует разделение кроветворных стволовых клеток и предотвращает их чрезмерное размножение. С возрастом этот контроль ослабевает — клетки делятся чаще, накапливают мутации и теряют способность производить полноценные лимфоциты, ослабляя иммунную систему.

Исследователи считают, что PF4 — это «эликсир молодости», но его можно использовать только как часть омолаживающей комплексной терапии, направленную на борьбу с возрастными нарушениями крови и иммунитета.

