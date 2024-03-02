Ученые впервые реконструировали лицо Данте Алигьери (фото)

Данте Алигьери, изображаемый с длинным носом и острым подбородком, на самом деле выглядел не так.

Ученые впервые реконструировали лицо итальянского поэта и мыслителя Данте Алигьери, который одним из первых придумал художественное описание рая, ада и чистилища в своем знаменитом произведении "Божественная комедия".

Об этом пишет издание Telegraph.

Традиционно на портрете Боттичелли в 1495 году и фреске во Флорентийском соборе Данте изображен с длинным носом и острым подбородком. Однако новое 3D-изображение отличается от такого образа. Теперь исследователям удалось воспроизвести его внешность. Это удалось известному бразильскому эксперту по графике Сисеро Мораесу и его команде.

"Большинство портретов основаны на информации, содержащейся в биографии Данте, составленной писателем Джованни Боккаччо. А именно, что это был человек среднего роста, несколько сутулый, с вытянутым лицом, орлиным носом и глазами скорее большими, чем маленькими. Биограф черпал информацию от людей, знавших поэта или живших с ним", – сказал Сисеро Мораес.

Авторы реконструкции начали с цифрового воспроизведения черепа, используя анализ его костей 1921 года, подкрепленный данными из статьи 2007 года о его внешности. Затем они приступили к аппроксимации — воспроизведению личности по его скелетным останкам путем объединения искусства, антропологии, остеологии и анатомии.

Данте Алигьери

Фото: Cicero Moraes/Pen News

В результате были созданы две версии портрета: серое изображение без волос и с закрытыми глазами, и цветное, где в соответствии с самыми известными изображениями дорисовали некоторые детали — цвет глаз, кожи и одежды.

Ранее ученые реконструировали лицо умершей 4200 лет назад женщины. Женщина оставалась погребенной тысячелетиями, пока ее скелет не нашли археологи в карьере на территории современной Шотландии.

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